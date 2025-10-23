ปชป. แจง ‘อภิสิทธิ์’ ไม่มีเจตนาเชิงลบ มอง ‘คนละครึ่งพลัส’ เป็นสิ่งที่ดี แต่ช่วยปชช.ได้แค่ระยะสั้น

โฆษก ปชป. แจง ‘อภิสิทธิ์’ ไม่มีเจตนาเชิงลบ มอง ‘คนละครึ่งพลัส’ เป็นสิ่งที่ดี แต่ช่วยประชาชนได้แค่ระยะสั้น ยันพรรคฯ เตรียมเสนอเศรษฐกิจ ที่โตอย่างยั่งยืน ต่อยอดโครงการช่วยเหลือชั่วคราว เตรียมจัดฟอรั่มใหญ่โชว์วิสัยทัศน์เศรษฐกิจใหม่
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี มีการตีความถ้อยคำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีลักษณะเป็นการวิจารณ์โครงการคนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล ว่ายืนยันว่าถ้อยคำดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาในเชิงลบต่อโครงการดังกล่าว ทั้งนี้หัวหน้าพรรคฯมีความเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสนั้น เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ขณะที่พรรคฯ ต้องการสื่อสารอย่างชัดเจนคือ หากประเทศพึ่งพาโครงการช่วยเหลือระยะสั้น โดยปราศจากการต่อยอดในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ อาจเป็นผลให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว
ร.ต.อ.พงศกร กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางเศรษฐกิจที่ครบวงจรและยั่งยืนมากขึ้น พรรคประชาธิปัตย์จึงได้แสวงหาแนวทางเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการพัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการค้าขายและบริการ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการ “ยกระดับภาคเกษตรกรรมให้ทันสมัย” ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ซึ่งแนวทางเหล่านี้คือสิ่งที่พรรคฯ เชื่อมั่นว่าจะช่วย “ต่อยอด” จากโครงการช่วยเหลือชั่วคราวอย่างคนละครึ่งได้ดี และจะทำให้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และเป็นธรรมสำหรับทุกภาคส่วนของสังคม
โฆษกประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงภารกิจสำคัญที่สุดของพรรคการเมืองที่ต้องมุ่งเน้นไปยังปัญหาและภาพรวมของประเทศชาติบ้านเมือง พรรคประชาธิปัตย์จึงเตรียมจัดเวทีฟอรั่มใหญ่ขึ้นในวันที่ 28 ต.ค.นี้ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับประเทศ 3 ท่าน มาร่วมวิเคราะห์และให้มุมมอง ได้แก่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คนแรก นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหารของดับบลิวเอชเอ (WHA) คอร์ปอเรชั่น
“พรรคฯ มั่นใจว่าทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาช่วยบอกกับสังคมถึงสถานะที่แท้จริงของประเทศ และเป็นโอกาสให้พรรคฯได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างสรรค์นโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ในการเมืองปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่พรรคการเมืองควรทำ”ร.ต.อ.พงศกร กล่าว