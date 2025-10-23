วันเกิด จองชัย คึกคัก วราวุธ นำส.ส.อวยพร 82 ปี ยกเป็นเสาหลักชาติไทยพัฒนา

วราวุธ ร่วมงานเบิร์ดเดย์จองชัย เที่ยงธรรม ครบรอบ 82 ปี ยันไม่ทิ้งชาติไทยพัฒนา หลังข่าวลือไปเพื่อไทย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่บ้าน นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีต ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ต.บ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นวันครบรอบวันเกิด 82 ปี ได้จัดงานฉลองวันเกิด โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้เดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดในครั้งนี้ ทั้งนี้ก่อนร่วมอวยพรวันเกิด นายวราวุธได้เดินทางไปร่วมปล่อยปลา ก่อนเดินทางขึ้นมาอวยพรวันเกิดบนเวที โดยมี นายวราวุธ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ พร้อมกล่าวอวยพร ให้นายจองชัย เที่ยงธรรม
นายวราวุธ กล่าวว่า วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเราทุกคนจะมาร่วมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นเลือดสุพรรณ มาที่บ้านของนายจองชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในขุนพลเอกตั้งแต่สมัยของ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 มาจนถึงวันนี้ นายจองชัยยังเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นดูแลประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีทายาทคือ ส.ส. เสมอกัน , นายกฯ บารมี เที่ยงธรรม ล้วนแต่เจริญรอยตามบุคคลที่ยิ่งใหญ่คือนายจองชัย ในการดูแลชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดมา การทำงานของพวกเราสืบสาน และสานต่องานที่คนแต่ละรุ่นได้ทำไว้ ตั้งแต่พรรคชาติไทยจนถึงพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นความรักความผูกพัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในนามของเลือดสุพรรณ
นายวราวุธ กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่าง พวกเราพรรคชาติไทยพัฒนายังรวมตัวกันเหนียวแน่น เรายังฝันที่อยากจะเห็นคนชื่อจองชัย เที่ยงธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจ ยืนยงคงกระพัน เพื่อเป็นเสาหลักคอยค้ำจุนให้กับพวกเราชาวชาติไทยพัฒนา ให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเรามารวมตัวกัน ทั้ง ส.ส. และผู้บริหารพรรคชทพ. ชาวสุพรรณบุรี ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุพรรณบุรี ดวงวิญญาณองค์สมเด็จนเรศวรมหาราช หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ดวงวิญญาณของนายบรรหาร โปรดอภิบาลประทานพรให้นายจองชัยและครอบครัวเที่ยงธรรม มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง เป็นเสาหลักเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาไปตลอดนานเท่านาน
ด้านนายจองชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ทุกคนมางานประจำปีซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 42 แล้ว เหมือนเป็นงานประเพณี และขอระลึกถึงดวงวิญญาณนายบรรหาร ผู้มีพระคุณสูงสุดของชาวพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ตนเก็บรูปภาพของนายบรรหารและคุณหญิงแจ่มใส ซึ่งใต้ภาพเขียนไว้ว่าพระคุณนี้ทดแทนไม่หมด ยังอยู่ในหัวใจตลอดเวลา ตนเรียกนายวราวุธว่า หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะการเป็นรัฐมนตรีนั้นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเป็นเรื่องปกติ แต่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานั้นอยู่ยงคงกระพัน พรรคไม่ใช่มรดกส่วนตัวของนายวราวุธ แต่เป็นมรดกส่วนรวมของชาวสุพรรณบุรี ตอนนี้มีกระแสทางการเมืองว่าตนกับนายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา มีปัญหากัน ซึ่งตนขอประกาศในที่นี้ และขอให้พวกเราพรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นสักขีพยานด้วย ว่าตนกับนายประภัตรเป็นพี่น้องกัน ตนไม่เคยทะเลาะกับท่าน ไม่เคยโต้แย้งกัน เจอหน้าต่างก็ไหว้กัน เจอหน้าก็ไหว้ตนก่อน อาวุโสทางการเมืองท่านมากกว่าตน ตนอายุมากกว่าท่าน คุยกันดี เพียงแต่เราไม่ได้เดินไปไหนมาไหนด้วยกัน เป็นสส.คนละเขต ในพรรคชาติไทยพัฒนาขณะนี้มี 10 ชีวิตเราก็แฮปปี้แล้ว เรามีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับใคร
จากนั้นผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์ นายวราวุธ กรณีมีกระแสข่าวลือว่า จะไปอยู่พรรคเพื่อไทยจริงหรือไม่ โดยนายวราวุธ เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการเมือง และกระแสการเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้ง ที่จะมีกระแสข่าว ต่างๆ เป็นเรื่องปกติ วันนี้ขอยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้ง หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ส.ส. และทีมงานของพวกเราทุกคน ทั้ง 10 ชีวิตยังทำงานด้วยกัน อย่างเหนียวแน่น ภายใต้ ร่มเงาของพรรคชาติไทยพัฒนา
“พอมีข่าวออกมา เราก็คงให้เกียรติพรรคเพื่อไทย ด้วย เพราะหากมีข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยๆ ก็คงจะไม่ดี ทั้งในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเอง และพรรคเพื่อไทย และเมื่อ 1-2 วันที่แล้ว จากการที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยลาออก ก็มีการพาดพิงมาถึงตัวผม ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับตัวผม เอง และพรรคเพื่อไทย ในวันนี้ขอยืนยันว่าเราทำงานภายใต้พรรคชาติไทยพัฒนา สมาชิกของเราทำงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนกรณีที่ใกล้มีการยุบสภา เราก็มีความเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยในต้นเดือนธ.ค. จะมีการประชุมบริหารกรรมการพรรค ในการเตรียมประชุมสามัญในช่วงกลางเดือนธ.ค. เลือกกรรมการสรรหา เพื่อทำงานให้พรรคชาติไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป”
“ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ที่หลายๆฝ่ายให้ความสนใจพรรคเล็กๆอย่างพวกเรา ยืนยันว่าเรายังอยู่นี่ไม่ได้ไปไหน” นายวราวุธกล่าวทิ้งท้าย