อนุสรณ์ โว หัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ เปิดชื่อมาว้าวแน่ เชื่อมีคุณภาพชวนเลือก

‘อนุสรณ์’ ลั่น เปิดชื่อหัวหน้าพรรคคนใหม่ คนต้องว้าว เชื่อ มีคุณภาพ แย้ม มีความคิดขอเปิดซักฟอกรัฐบาล ‘อนุทิน’ เหตุ ทำปชช.ไม่เชื่อมั่น ชี้เสถียรภาพ รบ.เสียงข้างน้อย มีโอกาสยุบสภาได้ตลอด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทิศทางของพรรค พท. ภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคนใหม่ในอนาคต ว่า เนื่องจากพรรค พท.มีความเป็นสถาบันทางการเมือง ฉะนั้น สมาชิกพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ทุกคน มีส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางของพรรคการเมือง ซึ่งที่จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อยกเครื่องประเทศ ยกเครื่องเพื่อไทย ทุกคนจะต้องพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ กก.บห. เป็นปกติ
นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า พรรค พท.ต้องขอขอบคุณที่ประชาชนให้ความสนใจในการเปลี่ยนโครงสร้างกก.บห.ครั้งนี้ และขอให้มั่นใจ เชื่อมั่นว่าพรรค พท.มี DNA ของนโยบายที่สร้างประชาธิปไตยกินได้ เรามีโครงสร้างเป็นพรรคที่มีจุดแข็ง ทำได้ ทำสำเร็จ และพรรค พท.เป็นพรรคแรกที่มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทยอยเปิดต่ออีก
นายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงข้างน้อย มีโอกาสจะยุบสภาได้ตลอดเวลา ซึ่งสมัยประชุมนี้จะปิดวันที่ 30 ตุลาคม พรรค พท. เราคุยกันว่ามีความคิดหนึ่งที่เมื่อเปิดสมัยประชุมหน้าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ประชาชนยังไม่เคยเห็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เคยเห็นแต่เป็นรัฐมนตรี บางคนบอกว่านายอนุทินผิดฟอร์ม หรือบางคนก็ยังบอกว่าน่าจะหนีโดยการยุบสภาก่อน
“แต่สิ่งที่น่าสังเกตว่าประเด็นที่เกิดจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นประเด็นข้อคำถามที่ประชาชนไม่เชื่อมั่น และดูแล้วอาจจะยุบสภาก่อนวันที่ 12 ธันวาคม ก็ได้ คิดว่าระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 เดือน โอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้งก็เป็นไปได้ ซึ่งผมคิดว่ายิ่งอยู่ไป รัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยิ่งมีปัญหา และพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นพรรคแรก เพราะมีบุคลากรที่พร้อม และเราต้องเปิดกว้างรับทุกความเห็นที่จะเสนอให้พรรคเพื่อไทย” นายอนุสรณ์กล่าว
นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า ตนคิดว่ามองวิกฤตเป็นโอกาส จังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่พรรค พท.จะเป็นฝ่ายค้านจริงๆ รัฐบาลยิ่งอยู่ไป คะแนนจะยิ่งเสีย เพราะเรื่องที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ทั้งสแกมเมอร์ ทุนเทาข้ามชาติ และปัญหาสถานการณ์ชายแดน
เมื่อถามว่า พรรค พท.จะพยายามชูคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่า ตนคิดว่าพรรค พท.มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำ และคนรุ่นใหญ่ รุ่นอื่นๆ จะร่วมผสมผสานในการทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนอายุน้อยอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นบุคคลที่อายุเยอะ มีประสบการณ์ แต่มีวิธีคิดที่ทันสมัยและก้าวล้ำ
นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า เราจะใช้โอกาสนี้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม โดยสไตล์ของพรรค พท.เมื่อเปิดชื่อมาแล้วต้องว้าว ชวนเลือก และเชื่อว่าแคนดิเดตหัวหน้าพรรคมีคุณภาพแน่นอน
“คนที่ถูกเปิดชื่อมาทั้งหัวหน้าพรรคและ กก.บห. ผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร ก็สามารถทำงานได้ และที่สำคัญย้ำว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้ไปไหน ท่านเคยบอกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรค หรือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย หรือไม่ว่าจะอยู่สถานะไหน เมื่อสมาชิกหันหลังมองกลับมา จะเห็นท่านอยู่เสมอ ผมคิดว่านี่ถือเป็นขวัญและกำลังใจ และเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วในการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง” นายอนุสรณ์กล่าว