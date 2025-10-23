ชูวิทย์ ชี้ กัน จอมพลัง แจงให้ชัดปม สนิท ‘นัส’ เงินมูลนิธิเหลือกี่บาท ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง

ชูวิทย์ ชี้ กัน จอมพลัง แจงให้ชัดปม สนิท ‘นัส’ เงินมูลนิธิ ไม่ใช่เวลาช่วยชาวบ้าน เป็นเวลาพิสูจน์ตัวเอง
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้โพสต์ เฟซบุ๊ก ระบุว่า นัส จอมพลัง? “หากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เลิกไป ทรัพย์สินที่เหลือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”อย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว คนบริจาคน่าจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย
แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เมื่อเลิกมูลนิธิ แต่เอากันตรงไปตรงมา ชาวบ้านเขาจะบริจาคให้ใคร
“กันหรือนัส“ หรือจะเป็น ”นัส จอมพลัง“? ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ เลิกแล้วยกให้ใคร
แต่อยู่ที่ความผูกพันแนบแน่นของ กันกับนัส ที่ปิดบังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต่างหาก ไม่มีอะไรผิดถึงขนาดต้องรีบออกตัวเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์
แค่เอาให้ชัดไปเลยดีกว่าว่า ‘ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง’ คือพี่น้องกัน ช่วยกัน เท่ากับช่วย ธรรมนัส ไม่ได้ผิด
แต่จะฝืดหน่อย ยิ่งเลี่ยงไปเลี่ยงมา ชักเข้าชักออก ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ แมนๆ รับกันตรงๆ คนให้เงินบริจาคจะได้รู้ ตอนนี้คนบริจาคเขาเริ่มทวงถาม ว่าเงินที่ให้เอาไปทำอะไรบ้าง เหลืออยู่กี่บาท?
บอกแล้วเรื่องเงินๆ ทองๆ ทำเสียคนมามาก
ตอนนี้ไม่ใช่เวลาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้ว