เพื่อไทย หวั่น นายกฯ ชิงยุบสภาหนี ก่อน 31 ม.ค. เผย จาตุรนต์-จุลพันธ์ เหมาะนั่งหน.พรรค
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเลือกหัวหน้าพรรค พท.คนใหม่ในวันที่ 31 ตุลาคมว่า ตนยังไม่ทราบว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่ควรเป็นคนในพรรค อายุ 45-60 ปี เต็มที่ไม่เกิน 70 ปี เป็นนักประชาธิปไตยและนักบริหาร รู้จักการวางแผน แต่อย่าเป็นอำมาตย์วางท่าเข้าพบยาก รวมถึงไม่เล่นพรรคเล่นพวก ซึ่งเท่าที่ ส.ส.คุยกันตอนนี้มีชื่อ 2 คนคือนายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ซึ่งตอนดูแล้วเหมาะสมทั้งคู่
นพ.เชิดชัยกล่าวต่อว่า แต่นายจาตุรนต์อาจมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยเพราะมีประสบการณ์มากกว่า ส่วนตัวอยากให้คนที่เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคมาแสดงวิสัยทัศน์ให้ ส.ส.ฟัง เพื่อประกอบการตัดสินใจ มั่นใจว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นคนในพรรค ทั้งนี้ ไม่น่าจะมาจากคนในตระกูลชินวัตร ถ้าจะมีควรให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะดีกว่า ตอนนี้หัวหน้าพรรคควรเอาคนในพรรคที่รู้เรื่องการเมืองและระบบพรรคจะเหมาะสมกว่า
นพ.เชิดชัยกล่าวด้วยว่า ส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ภายหลังเปิดประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าเดือนธันวาคมนั้น พรรค พท.ยังไม่ได้หารือกัน เพราะต้องคิดให้รอบคอบถึงช่วงเวลาการยื่นอภิปราย เนื่องจากยังติดเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญไม่เสร็จสิ้น ยังไม่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พรรคคงต้องคุยกันอีกครั้งถึงเงื่อนเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยคงต้องเป็นหลังวันที่ 15-20 ธันวาคม ให้การแก้รัฐธรรมนูญโหวตผ่านวาระ 3 ไปก่อนตามไทม์ไลน์ที่มีการวางไว้
นพ.เชิดชัยกล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือ เกรงว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะชิงยุบสภาหนีก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคเคยหารือกันและมองว่ามีความเป็นไปได้ เพราะนายอนุทินก็เคยพูดว่าเป็นไปได้ที่อาจยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 ยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้รัฐบาลถูกปัญหารุมเร้าทั้งเรื่องการปราบสแกมเมอร์ที่ไม่มีความคืบหน้า ปัญหาชายแดน ปัญหาความไม่โปร่งใสในการทำงาน ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยดูด ส.ส.มาไว้เยอะแล้ว จึงเป็นไปได้ที่จะยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 ฉะนั้น พรรค พท.จึงต้องเตรียมพร้อมเลือกตั้งตลอดเวลา