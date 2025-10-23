ปปช.เปิดทรัพย์สิน ฉันทวิชญ์ อดีตรมช.พาณิชย์ คู่สมรส วีระพงษ์ ตาม กฎหมายสมรสเท่าเทียม

ฉันทวิชญ์ อดีตรมช.พาณิชย์ โชว์บัญชีทรัพย์สิน 9.7ล้าน ปปช. คู่สมรส วีระพงษ์ ประภา จดทะเบียน 1 วัน ก่อนนั่งเก้าอี้รมต.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568 (ปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งแล้ว พร้อมกับ ครม.แพทองธาร)
นายฉันทวิชญ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 2,932,937 บาท ได้แก่ เงินฝาก 747,937 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 1.9 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (นาฬิกา Rolex Datejust รุ่น 179171 Y18E5733) มูลค่า 285,000 บาท ไม่มีหนี้สิน เขาแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท รายจ่ายรวม 1 ล้านบาท
ส่วน นายวีระพงษ์ ประภา ที่ปรึกษานายกฯในฐานะผู้แทนการค้าไทย คู่สมรส (จดทะเบียนสมรส 2 ก.ค. 2568 ) แจ้งมีทรัพย์สิน 6,806,273 บาท ได้แก่ เงินฝาก 494,690 บาท เงินลงทุน 1,311,583 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1 ห้อง มูลค่า 5 ล้านบาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 408 บาท เขาแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,388,880 บาท รายจ่ายรวม 1 ล้านบาท
รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 9,739,210 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 408 บาท
นอกจากนี้ นายฉันทวิชญ์ ยังแจ้งมีบัญชีเงินฝากต่างประเทศใน National Westminster Bank PLC. (NatWest) 2 รายการ รวมวงเงิน 110.65 ปอนด์ (4,929 บาท)
ขณะที่คู่สมรส มีบัญชีเงินฝากใน Nat West 2 บัญชี รวม 4.85 ปอนด์ (215 บาท) และมีบัญชีร่วมกับคู่สมรส 1 รายการใน NatWest วงเงิน 4.84 ปอนด์ (215 บาท) โดยบัญชีเหล่านี้นายฉันทวิชญ์ ระบุหมายเหตุว่า ไม่มีความเคลื่อนไหว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ คือบุตรชายของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. และอดีตแกนนำพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ปัจจุบันยังเป็น สส.ทสท. โดยก่อนหน้านี้นายฉันทวิชญ์ เคยเป็นเศรษฐกร และนักวิจัยอาวุโสให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระหว่างปี 2555-2568 ต่อมาไปนั่งเก้าอี้รองผู้อำนวยการฝ่าย Business Risk and Macro Research ของธนาคารกรุงไทย
ก่อนจะลาออกมานั่งเก้าอี้ รมช.พาณิชย์ ซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ดำรงตำแหน่งในวัยเพียง 35 ปี ตามขั้นต่ำที่กำหนดในรัฐธรรมนูญปี 2560
ทั้งนี้การจดทะเบียนสมรส ของนายฉันทวิชญ์ และนายวีระพงษ์ ได้จดทะเบียน ก่อนนายฉันทวิชญ์ ได้เข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เพียง 1 วัน และการแสดงบัญชีทรัพย์ครั้งนี้เป็น รัฐมนตรีคนแรก ที่แสดงบัญชีทรัพย์ที่เป็นคู่สมรส LGBTQ หลังจากกฎหมายสมรสเท่าเทียม ประเทศไทย บังคับใช้
และล่าสดนายวีระพงษ์ ได้เปิดตัวเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์