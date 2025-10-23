วิโรจน์ เปิดขั้นตอน ใช้มูลนิธิฟอกเงิน ทำยังไง บางแห่งถูกตรวจสอบ จะอ้างความดีเป็นเกราะ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความ ดังนี้
“มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร”
การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง โดยฉากหน้าใช้การเปิดรับบริจาค เป็นข้ออ้างในการอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินที่มูลนิธิใช้จ่าย แต่เบื้องหลังกลับมีเงินสีเทาก้อนมหึมาไหลเข้ามาที่มูลนิธิ
จากนั้นมูลนิธิก็ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง หรือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเท็จ ระหว่างมูลนิธิกับบริษัทเครือข่าย เพื่อผันเงินจากมูลนิธิไปสู่บริษัทเครือข่ายนั้น จาก ‘เงินสกปรก’ ก็จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นรายได้ของบริษัทนั้นทันที
ความเป็นจริง เงินที่มูลนิธิได้รับบริจาคมาอาจจะอยู่ในระดับน้อยกว่า เงินทั้งหมดที่ไหลทะลักเข้าสู่มูลนิธิก็ได้ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิ อาจจะมากกว่าจำนวนเงินบริจาคอย่างมหาศาล แต่พอใครตั้งคำถามว่า เอาเงินที่ไหนมาซื้อ เอาเงินที่ไหนมาจ้าง ก็มักจะได้รับคำตอบว่า “ก็เอามาจากการเปิดรับบริจาคไง และส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม”
พอคนขอให้เปิดเผยเงินที่มูลนิธิใช้ เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับเงินที่ได้รับบริจาคมา เพื่อตรวจสอบว่าวงเงินที่ใช้จ่ายนั้นเกินกว่ายอดเงินบริจาคหรือไม่
มูลนิธิบางแห่ง ก็จะหยิบยกเอาการทำความดีมาเป็นเกราะป้องกันการตรวจสอบ และมักจะอ้างว่า ตนทำความดี ทำไมต้องมาถูกตรวจสอบ คนที่จะมาตรวจสอบนั้นทำความดีได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งของตนแล้วหรือยัง จากนั้นก็จะปลุกระดมมวลชนให้มารุมประณามคนที่ตั้งคำถามกับความโปร่งใสของมูลนิธิ
“นี่ล่ะครับกลไกการใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง (ย้ำว่าบางแห่งเท่านั้น)”