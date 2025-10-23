ศศิธร ไม่หวั่น ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. หวังเลือกตั้ง ภท. ได้ส.ส.กระบี่ยกจังหวัด

ศศิธร ไม่หวั่น ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. ลั่น ทุกอย่างอยู่ที่ผลงานให้ตัดสิน หวัง ‘ภท.’ ได้ส.ส.กระบี่ยกจังหวัด
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่ จ.กระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย โควต้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ จ.กระบี่ ว่ามีการทําการบ้านอยู่ตลอด ไม่ได้ห่างหายจากประชาชนแม้ว่าตนจะติดภารกิจ รวมถึงมี ส.ส.ทั้ง 3 เขต ที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วย
เมื่อถามถึงระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลช่วง 4 เดือนที่เหลือจะเป็นแต้มต่อให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ น.ส.ศศิธรกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการทํางาน เราทำเพื่อประชาชนเป็นหลัก ส่วนจะแต้มต่ออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เรามองว่าการบูรณาการเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จะต้องร่วมมือกัน
ส่วนรอบหน้าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต ในพื้นที่ จ.กระบี่ หรือไม่ น.ส.ศศิธรกล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ส่วนตัวตั้งแต่ทํางานมาอยู่เป็นเบื้องหลัง เราชอบปิดทองหลังพระ แต่เมื่อผู้ใหญ่เห็นความสามารถและให้โอกาสเข้ามาดํารงตําแหน่ง รมช.มหาดไทย กํากับดูแลกรมพัฒนาชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การตลาด ก็จะทําช่วงเวลานี้ให้มีคุณภาพ
เมื่อถามว่า มีกลุ่มการเมืองใดในพื้นที่มาเสริมอีกหรือไม่ น.ส.ศศิธรกล่าวว่า เป็นลักษณะเครือข่ายพันธมิตรที่ดีต่อกันมากกว่า เพราะเน้นสร้างสังคมที่แข็งแรง เนื่องจากเราอยู่ด้วยกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าจะสามารถชนะยก จ.กระบี่ หรือไม่ น.ส.ศศิธรกล่าวว่า หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
เมื่อถามถึงการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะมาตัดคะแนนเสียงในพื้นที่หรือไม่ น.ส.ศศิธรกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการทํางานของเราว่าตอบโจทย์ประชาชนมากน้อยแค่ไหน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อจํากัดมากมาย แต่ตนมีภาคีเครือข่ายค่อนข้างครอบคลุม และทํางานเพื่อสังคมตั้งแต่เรียนจบ ขณะเดียวกันนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล บิดาก็เป็นนายก อบจ.กระบี่ 8 สมัย ทําให้ซึมซับมาโดยตลอด ยืนยันว่า ไม่หวั่นไหวกับกระแสของนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
เมื่อถามว่า เชื่อว่าฟ้าจะไม่สามารถหักน้ำเงินได้ใช่หรือไม่ น.ส.ศศิธรกล่าวว่า เราไม่ยึดติด การที่ตนเข้ามารับตําแหน่ง รัฐบาลก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว การที่เข้ามาอยู่ในระยะเวลา 4 เดือน ทําให้มองว่าตําแหน่งอยู่ไม่นานตํานานอยู่ตลอดไป