รองโฆษกรัฐบาล ลงพื้นที่กระบี่ ติดตามท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รองโฆษกรัฐบาล นำคณะลงพื้นที่กระบี่ ติดตามความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ – ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ จ.กระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ จ.กระบี่ โดยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ “โกหงวน” นายก อบจ.กระบี่ และนายกิตติ กิตติธรกุล สส.กระบี่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมต้อนรับ
โดย น.ส.ศศิธร กล่าวว่า จ.กระบี่ มีเส้นทางเชื่อมโยงไปเกาะพีพีสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยขณะเดียวกันท่าเรือเกาะลันตา ก็เชื่อมไปเกาะพีพี เพื่อเป็นการย่นระยะทาง เพราะการเดินทางจากจ.ภูเก็ต มาจ.กระบี่ ใช้เวลาเพียง 1 ชม. โดยเชื่อว่าจะเป็นการช่วยลดความแออัดของการจราจร ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสที่รัฐบาลออกมานั้น เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวในชุมชนในพื้นที่ จ.กระบี่
ขณะที่ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อดูแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.กระบี่ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงรับฟังบรรยายการพัฒนาท่าเรือ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ที่พอร์ตตะโกลำ
จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 1 ซึ่งเคยเป็นบ้านพักอาศัยของพระยาคงคาธราธิบดี อดีตผู้ว่าราชการเมืองกระบี่ คนที่ 6 ที่ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Tourism) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.กระบี่ พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
“จ.กระบี่ อยู่ในกลุ่มเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ควรเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การตลาด และการรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง ไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างมั่นคง รวมถึงการสนับสนุนการสร้างอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยก้าวสู่ระดับสากล” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว