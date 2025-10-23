สร้างหลุมหลบภัย-บังเกอร์ สระแก้ว คืบ 15% เร่งวางลวดหนามชั้นในเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดหนองจาน

ทภ.1 เผยคืบ 15 % เหลือสร้าง 3 หลุมหลบภัย 62 บังเกอร์ในสระแก้ว เสริมแนวลวดหนามชั้นในเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดหนองจาน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 17.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว ฝ่ายไทย บ.หนองจาน พบบุคคลสำคัญ/อินฟลูเอนเซอร์ และกลุ่มสื่อมวลชนประมาณ 25-30 คน ปักหลักทำกิจกรรม แสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตย ส่วน บ.หนองหญ้าแก้ว ประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ บ.โจกเจย และบ.เปรยจัน ยังคงมีการตรึงกำลังและจัดกำลังเฝ้าระวังสลับเปลี่ยนเวรยามอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด และยังคงพบการเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายกัมพูชาและกลุ่มมวลชนบริเวณแนวชายแดน สถานการณ์ทั่วไปปกติ
การปฏิบัติการที่สำคัญ หน่วยในพื้นที่ได้จัดกำลังป้องกันในพื้นที่ตอนใน และเสริมแนวลวดหนามชั้นใน สำหรับภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจาน ซึ่ง กกล.บูรพา โดย ฉก.12 และ ช.พัน.2 ร่วมกับ นปท.1 ยังคงปฏิบัติการสำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยและคืนพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน ทั้งนี้ กกล.บูรพา และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการตามแผนรองรับสถานการณ์ หากเกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มความสามารถ
ส่วนภารกิจการจัดสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยประชาชน ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ภายใต้โครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่ง กกล.บูรพา โดย ช.พัน.2 ได้เริ่มดำเนินการสร้างหลุมหลบภัย จำนวน 3 จุด และเริ่มดำเนินการสร้างบังเกอร์ จำนวน 10 จุด ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 68 ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ประมาณร้อยละ 15 และอยู่ระหว่างเตรียมเข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือ คือการสร้างหลุมหลบภัยประชาชนอีก 3 จุด และบังเกอร์ อีก 62 จุด ต่อไป