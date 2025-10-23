สุชาติ จ่อบินด่วนไป ศรีลังกา เร่งเจรจา พา พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์ กลับไทย

สุชาติ จ่อบินด่วนไป ศรีลังกา เร่งดำเนินการ พา พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์ กลับไทย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เตรียมเดินทางไปศรีลังกาเพื่อรับ พลายประตูผาและพลายศรีณรงค์ กลับไทย โดยว่า
ผมจะบินด่วนไป “ศรีลังกา” ด้วยตัวเอง
ท่านนายกฯ และผม พร้อมรัฐบาลไทยไม่เคยนิ่งนอนใจเรื่องความเป็นอยู่ของ “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” โดยในวันนี้ ได้นำเรื่องหารือกับท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ท่านไฟเขียวให้ดำเนินการทางการทูต ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำ “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” กลับมาอยู่บ้านเรา ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเจรจา
แต่ในเบื้องต้น ตัวผมเองและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมอุทยาน จะบินด่วนไปศรีลังกา พร้อมทั้งเอาทีมแพทย์ไปตรวจดูอาการของ “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” เพื่อดูความเป็นอยู่ รวมถึงกำชับเรื่องการดูแลช้างกับทีมเจ้าหน้าที่ในศรีลังกา ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการประสานการทูต เพื่อนำพา “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” กลับประเทศไทย