เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…ทำงานยังไม่ครบเดือน “วรภัค ธันยาวงษ์” รมช.คลัง ประกาศลาออกไปแล้ว ขณะที่่ข่าว “สหรัฐ อังกฤษ” และ “เกาหลีใต้” เอาจริงลุยปราบขบวนการสแกมเมอร์ กลุ่มทุนสีเทา ที่มีพฤติกรรมค้ามนุษย์ มีเงินหมุนเวียนมหาศาล จนต้องเอาเข้าระบบฟอกเงิน “อดีต รมต.วรภัค” บอกว่า เพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องกระทบไปด้วย เลยลาออกเพื่อให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปได้ก่อนหน้านั้น “นายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล” สั่งให้ “วรภัค” ทำหนังสือชี้แจงเป็น “ลายลักษณ์อักษร” มาให้นายกฯรับทราบด้วย
⦁…ปัญหา “ไทย-กัมพูชา” บานปลาย-แตกลูก-แตกดอก ออกไปหลายทิศทาง ในทางการเมือง รัฐบาล “อนุทิน” โดนเข้าไป “ดอกเบ้อเริ่ม” และคงยังไม่จบเท่านี้ ในทางสังคม “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แห่งรายการโหนกระแส ก็ “พลาดอย่างหนัก” ต้องวิ่งวุ่นขอโทษกันจ้าละหวั่น วันก่อนออกมาบอกให้ “กัน จอมพลัง” ออกมาชี้แจงว่าเงินในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ ใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง พร้อมกับย้ำว่า อย่ามาชี้แจงในโหนกระแส ไม่อยากเปิดพื้นที่ให้ชี้แจง อยากให้ชี้แจง “เวทีกลาง คุณสรยุทธ หรือเปิดโต๊ะแถลงให้สื่อมวลชนตั้งคำถาม” เปิดให้หมดมีใครเป็นกรรมการ เบิกจ่ายอย่างไรบ้าง ตอบข้อซักถามให้ชัดเจน ส่วนที่บอกว่าใครจะช่วยสังคม ทำไมโดนแบบนี้ กันเป็นคนดี เป็นเรื่องดี “…การช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ นี่คือความสง่างามของตัวคุณ” กรรชัยว่า
⦁…เรื่องใหญ่ คือ “ขบวนการสแกมเมอร์” ที่หล่อเลี้ยงประเทศเพื่อนบ้าน จนเกิดองค์กรทางการเงิน กองทุนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องปลายน้ำอีกหลายรายการ “ต้นทาง” ของเงินเหล่านี้ มาจากประเทศไทยก็ไม่น้อย ส่วนมือไม้ของขบวนการนี้ ก็คือ “คนไทย” ที่เริ่มพูดกันมากว่า ล้วนแต่ “ตั้งใจ” ข้ามพรมแดนไปรับ “เงินเดือน” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แลกกับการต้มตุ๋นหลอกลวงพี่น้องร่วมชาติตัวเอง กรณีของ “เกาหลีใต้” ก็คือ รัฐบาลเกาหลีไม่ยอมรับที่จะให้ “พลเมือง” ของตนเองไปร่วมก่ออาชญากรรม ตามไป “รวบตัว-กวาดจับ” เอามาจากเขมร เอากลับไปดำเนินคดีที่ประเทศตัวเอง “แนวทางนี้” ประเทศไทยต้องนำไปคิด แม้ว่าที่ผ่านมา “ล่าช้า” ยิ่งกว่าเรือเกลือไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สาย
⦁…ในทางการเมือง รัฐบาลต้องใช้ทุกกลไก สกัดการทำธุรกิจเถื่อนในกัมพูชาอย่างจริงจัง ต้องไม่ปล่อยให้เกิด “รูรั่ว” บนพรมแดนทำให้เกิด “การข้ามไปข้ามมา” เพื่อไปทำงานให้กับองค์กรอาชญากรรม ที่สำคัญมากๆ คือ ต้องเร่งตรวจสอบว่า “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีของไทย” ถูกดึงไปให้ “ธุรกิจเถื่อน” เหล่านี้ ใช้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่ทั้งใน “อดีต-ปัจจุบัน และอนาคต” “ความกำแหง-ปากกล้า” ของ “ตระกูลฮุน” นั้น มาจากความเชื่อว่า สามารถใช้เงินเทาทุ่มซื้อความสะดวกบางอย่างจากประเทศไทยได้ และน่าจะต้องจับตาดูว่า “อาชญากรรม” ของผู้นำกัมพูชา จะลงเอยด้วยการ “ล่มสลาย” ของระบบผูกขาดอำนาจในกัมพูชาหรือไม่ เพราะทำไปทำมา “มหาอำนาจ” ทั้งตะวันออกและตะวันตก ไม่ว่าจะเบอร์ใหญ่-เบอร์รอง กำลังขุ่นเคืองอย่างหนัก
⦁…แล้วก็น่าคิดว่า “กระแสจากกัมพูชา และการเปิดโปงในระดับโลก”ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมีผลอย่างไร ต่อ “การเมือง” ในประเทศไทย ที่กำลังจะ “เลือกตั้ง” ในอีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันข้างหน้า และต้องติดตามว่า การมาเยือนเอเชีย 26-30 ต.ค. ของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ผู้นำสหรัฐ จะมีเรื่องเทาๆ จากกัมพูชาเพิ่มเติมหรือไม่ “ปธน.ทรัมป์” จะร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน อาทิตย์ที่ 26 ต.ค.นี้ ที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งจะมีเรื่องการลงนามใน “ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ที่ผู้นำมาเลย์ และ “ทรัมป์” ต้องการให้ไทย-กัมพูชาลงนามด้วย จากนั้น“ทรัมป์” จะไปจับมือนายกฯหญิงญี่ปุ่น 27-29 ต.ค. และเกาหลีใต้ในวันที่ 29-30 ต.ค. เพื่อร่วมถกเอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
กาแฟป่า
วางพวงมาลา – อำนาจ เฮี๊ยะหลง รอง กก.ผจก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้
ยินดี – อัศวิน อิงคะกุล ปธ.กก.บห.มิราเคิล กรุ๊ป แสดงความยินดีกับ ปวีณา จริยฐิติพงศ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี อนัคพล อิงคะกุล, ลักษมีกานต์ อิงคะกุล, เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย์, วราภรณ์ โพธิกุดสัย, กัญจน์ เซี่ยงหยอง ร่วมยินดี ณ รร.อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดกิจกรรม – วาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดกิจกรรม AI Transformation Roadshow ครั้งที่ 1 โดยมีวีรชัย บรรเจิดธนา, ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย และบุญทวี ดวงนิราช ร่วมงาน ณ อาคาร ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้
ร่วมประชุม – รัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร บมจ.เอพี ไทยแลนด์ พร้อมด้วยอนุพงษ์ อัศวโภคิน และพิเชษฐ วิภวศุภกร เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการร่วมทุนประจำปี 2568 โดยมี จุนอิจิ โยชิดะ และอัตสึชิ นากาจิมะ ต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.มิตซูบิชิ เอสเตท กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้
ประกาศผล – มาซาโตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานและมอบรางวัลชนะเลิศในงานประกาศผลการประกวดศิลปะนานาชาติ CENRETA ART AWARD 2025 ภายใต้สโลแกน หนึ่งผลงานหนึ่งแรงฝัน สู่พันจุดหมาย (One Act, A Thousand Miles) โดยมี ณัฐธีรา บุญศรี, เคอิจิ โอโนะ, พิชัย จิราธิวัฒน์, รวิศรา จิราธิวัฒน์, โคสุเกะ โมริตะ, โนโซมุ คุโบตะ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้
สีสัน วันเพ็ญ – เพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าว River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ชูแนวคิด สีสัน วันเพ็ญ พร้อมด้วยสุรพล เศวตเศรนี เป็นประธานการจัดงาน โดยมีนิติกร กรัยวิเชียร, พล.ร.ท.อภิชาติ วรภมร, พ.ต.อ.ทัยเลิศ ลือปือ, ทวีเดช ทองอ่อน, อภิชัย บุญธีรวร ร่วมแถลงข่าว ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เมื่อเร็วๆ นี้
ต้อนรับ – อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กก.ผจก. บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี พร้อมด้วยสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ปธ.กก. บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ต้อนรับ พิรุณรัชต์ สาคุณ ผอ.อาวุโส ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาธุรกิจของ CCP ณ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
จัดงาน – ซังฮี โคว ปธ.บห.และ กก.ผจก. บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) และวอนฮัก ฮง ปธ.จนท.บห.ซัมซุงไลฟ์ประเทศเกาหลี จัดงาน Opening Ceremony Samsung Life Insurance, A Beginning, Greater Future เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในการเริ่มต้นก้าวสู่ 28+1 ของซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) และเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้