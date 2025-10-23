คุณหญิงหน่อย จี้รบ.ใช้โอกาสทอง ผนึกชาติมหาอำนาจ ปราบสแกมเมอร์-ฟอกเงิน ล้างบางทุนเทา

คุณหญิงหน่อย จี้ รบ.ใช้โอกาสทอง ผนึก ปท.มหาอำนาจ ปราบสแกมเมอร์-ฟอกเงิน ล้างบางทุนเทา
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้จังหวะนี้เป็นโอกาสทองในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปล้นคนไทยจำนวนมหาศาล ทำความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศ พร้อมเสนอแนวทางเชิงรุกหลายด้าน ทั้งการร่วมมือกับนานาชาติ ดำเนินคดีอาญา อายัดทรัพย์สิน และตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า รัฐบาลไทยในขณะนี้ได้รับแรงกดดันจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำเงินมาฟอกในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลต้องใช้ความกล้าหาญและจริงใจในการจัดการกับขบวนการเหล่านี้ เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานาชาติ
ในส่วนของข้อเสนอแนะในการดำเนินการ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า เสนอให้รัฐบาลเร่งร่วมกับอเมริกาและประเทศอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมให้หน่วยงานหลักของไทย อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย ปปง. DSI ฯลฯ ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงอายัดทรัพย์สินทันที เพื่อป้องกันการโยกย้ายเงินออกนอกประเทศ
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่า ขอเสนอให้ตรวจสอบการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทมหาชนของไทย เช่น บางจาก ซึ่งอาจเป็นช่องทางฟอกเงิน และให้จับตาการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชาที่มีปริมาณสูงผิดปกติ เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทและเศรษฐกิจโดยตรง
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่แท้จริงของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์อยู่ที่ข้าราชการและนักการเมืองสีเทาที่รับเงิน หรือบางรายเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์ ก่อนจะนำเงินเหล่านั้นมาใช้ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปราบปรามอย่างแท้จริง ทั้งนี้ พรรคเตรียมทำหนังสือถึงหน่วยงานของสหรัฐ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องในไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการตรวจสอบเชิงลึกในระดับนานาชาติ