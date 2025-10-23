ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ‘พิชัย’ พ้นขุนคลัง รวย 247 ล้าน ปล่อยกู้ ส.มวยสากลฯ 20.5 ล้าน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิชัย ชุณหวชิร กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง สมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2568
นายพิชัย แจ้งมีทรัพย์สิน 92,524,308 บาท ได้แก่ เงินฝาก 20,310,630 บาท เงินให้กู้ยืม 21,479,837 บาท ที่ดิน 24 แปลง 22,961,722 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง (บ้านพัก 2 ชั้น, ทาวน์เฮาส์, บ้านเดี่ยว, บ้านปากช่อง 2 หลัง) รวมมูลค่า 18,781,071 บาท ยานพาหนะ 2 คัน (Porsche 1 คัน Volkswagen 1 คัน) รวมมูลค่า 6,658,815 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,952,232 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3.8 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน
นอกจากนี้ นายพิชัยยังแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,744,280 บาท มีรายจ่ายรวม 4.2 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร 3 ล้านบาท ขณะที่ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา แจ้งมีเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 8,921,250 บาท
ด้าน น.ส.สุทธาสินี สกุลคู คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 155,240,198 บาท ได้แก่ เงินฝาก 54,784,522 บาท ที่ดิน 9 แปลง 85,665,430 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,018,246 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,772,000 บาท ไม่มีหนี้สิน เธอแจ้งไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่ายต่อปี 9.6 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 247,764,506 บาท ไม่มีหนี้สิน
ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายพิชัย แจ้งมีเงินให้กู้ยืม 3 รายการ วงเงิน 21,479,837 บาท แบ่งเป็น
- นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ ให้กู้ยืม 2 ครั้ง เมื่อ 1 เม.ย. 2564 วงเงิน 1.5 ล้านบาท และ 23 เม.ย. 2564 วงเงิน 8 ล้านบาท ปัจจุบันยอดหนี้คงเหลือรวม 7,611,336 บาท
- น.ส.กอบพร สุนทรเรกานนท์ ให้กู้ยืมเมื่อ 15 ธ.ค. 2563 วงเงิน 5 ล้านบาท แต่มียอดหนี้คงเหลือปัจจุบัน 7,686,500 บาท
- สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ให้กู้ยืม 2 ครั้งเมื่อ 29 ธ.ค. 2564 และ 15 ธ.ค. 2565 รวม 20.5 ล้านบาท ยอดหนี้คงเหลือปัจจุบัน 6 ล้านบาท
นายพิชัย ยังแจ้งถือครองสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 5 บาท จำนวน 1 เส้น มูลค่า 2 แสนบาท พระหลวงปู่ทวด 1 องค์ มูลค่า 1.5 แสนบาท แหวนทองคำ 1 วง มูลค่า 30,000 บาท ส่วนคู่สมรส แจ้งถือครองเครื่องประดับหลายรายการ เช่น กำไล Cartier 1 วง มูลค่า 1,740,000 บาท ต่างหู 5.2 กะรัต 1 คู่ 3.6 ล้านบาท เป็นต้น