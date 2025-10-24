อนุทิน ต้อนรับ “สุชาติ-ธนกร” นำคณะซบ ภท. วันนี้ พท. มั่นใจเปิดชื่อ หน.พรรคคนใหม่ว้าวแน่ ด้าน ปชป. จ่อตั้งเวทีถกนโยบาย 28 ตุลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 12.00 น.วันที่ 24 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม และคณะ สมัครเข้าเป็นสมาชิคพรรค ภท. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไป จ.กระบี่ เพื่อมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น ที่อาคารเดอะแพลทตินัม อ.เมืองกระบี่ จากนั้นเป็นประธานเปิดงานรวมพลคนกินเจที่บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ และพบปะประชาชนที่ทางขึ้นวัดแก้วไกรวรารามฯ
ด้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่ในอนาคตว่า พรรค พท.มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำ และคนรุ่นใหญ่ รุ่นอื่นๆ จะร่วมผสมผสานในการทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนอายุน้อยอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นบุคคลที่อายุเยอะ มีประสบการณ์ แต่มีวิธีคิดที่ทันสมัยและก้าวล้ำ จะใช้โอกาสนี้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม โดยสไตล์ของพรรค พท.เมื่อเปิดชื่อมาแล้วต้องว้าว ชวนเลือก และเชื่อว่าแคนดิเดตหัวหน้าพรรคมีคุณภาพแน่นอน
“คนที่ถูกเปิดชื่อมาทั้งหัวหน้าพรรคและ กก.บห. ผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร สามารถทำงานได้ และที่สำคัญย้ำว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรค พท. ก็ไม่ได้ไปไหน เคยบอกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน เมื่อสมาชิกหันหลังมองกลับมาจะเห็นอยู่เสมอ ผมคิดว่านี่ถือเป็นขวัญและกำลังใจ และเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วในการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง” นายอนุสรณ์กล่าว
นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกหัวหน้าพรรค พท.คนใหม่ในวันที่ 31 ตุลาคมว่า ยังไม่ทราบว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่ควรเป็นคนในพรรค อายุ 45-60 ปี เต็มที่ไม่เกิน 70 ปี เป็นนักประชาธิปไตยและนักบริหาร รู้จักการวางแผน แต่อย่าเป็นอำมาตย์วางท่าเข้าพบยาก รวมถึงไม่เล่นพรรคเล่นพวก เท่าที่ ส.ส.คุยกันตอนนี้มีชื่อ 2 คนคือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ดูแล้วเหมาะสมทั้งคู่ แต่นายจาตุรนต์อาจมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยเพราะมีประสบการณ์มากกว่า ส่วนตัวอยากให้คนที่เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคมาแสดงวิสัยทัศน์ให้ ส.ส.ฟัง เพื่อประกอบการตัดสินใจ มั่นใจว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นคนในพรรค ทั้งนี้ไม่น่าจะมาจากคนในตระกูลชินวัตร ถ้าจะมีควรให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะดีกว่า ตอนนี้หัวหน้าพรรคควรเอาคนในพรรคที่รู้เรื่องการเมืองและระบบพรรคจะเหมาะสมกว่า
ขณะที่ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรค ปชป.เตรียมจัดเวทีฟอรั่มใหญ่ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับประเทศ 3 คน มาร่วมวิเคราะห์และให้มุมมอง ได้แก่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 2.นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ 3.น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหารของดับบลิวเอชเอ (WHA) คอร์ปอเรชั่น
“พรรค ปชป.มั่นใจว่าทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาช่วยบอกกับสังคมถึงสถานะที่แท้จริงของประเทศ และเป็นโอกาสให้พรรคได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างสรรค์นโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ในการเมืองปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่พรรคการเมืองควรทำ” ร.ต.อ.พงศกรกล่าว