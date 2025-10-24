อนุทิน ถึงกกต.แล้ว หารือเข้ม ปมทำประชามติ แก้รธน.-MOU วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่

เริ่มแล้ว “อนุทิน” ยกคณะคุย กกต. ปม ทำประชามติแก้รธน. พ่วงยกเลิก MOU 43 – 44 ในวันเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่สำนังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาคณะรัฐมนตรี และ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าประชุมกับ กกต. นำโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. และคณะกรรมการกกต. เพื่อหารือแนวทางจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (MOU 2543) และ (MOU 2544) ในวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น และมีสื่อมวลชนให้ความสนใจมารอทำข่าวเป็นจำนวนมาก