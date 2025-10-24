ไอซ์ รักชนก บุกถาม กัน จอมพลัง ทำไมโกหก ไม่สนิทธรรมนัส เจ้าตัวยันสนิททุกคน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ โดยมีไอซ์รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน มาร่วมรับฟัง
เมื่อถามว่าได้บอกคุณธรรมนัสไหมว่าจะให้สืบทอดมูลนิธิ นางสาวกาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า ไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมนัส เพราะมูลนิธิธรรมนัสเป็นนิติบุคคล ส่วนจะคุยกันไหมไม่ทราบ
ด้านกัน จอมพลัง กล่าวว่า ได้บอก แจ้งไป แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ วันแรกที่เราตั้งก็ไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ เราไม่มีทรัพย์สินหรือเงินทอง เช่าแค่ห้องเก็บเอกสาร การทำงานก็ลงพื้นที่ส่วนใหญ่ ห้องทุกวันนี้ เรามีเป็นโกดัง เป็นฐานปฏิบัติการ ที่มีสื่อมวลชนเคยไปด้วย จริงๆถ้าได้รับสนุนจากธรรมนัส มีเงินถุงเงินถัง เราจะไปเริ่มที่พื้่นที่เล็กๆทำไม แต่ตอนนี้ก็ขยายไปตามเวลา
เราเคยทำงาน และพูดคุยกันตอนทำงานที่แม่สาย มูลนิธิธรรมนัสเขาทำเยอะจริง ตอนนั้นก็มีแค่คนเดียวที่เราคุยได้
เมื่อถามว่าสนิทร.อ.ธรรมนัสไหม กัน จอมพลัง กล่าวว่า สนิทนะ ผมสนิท ส่วนที่รับงานปีนึงกระทรวงเกษตร มี 5 พันกว่างาน งานเจาะจงรูปแบบ ก็ดูเรื่องความเหมาะสม เขาก็เชิญผมไป 5 พันงาน เหมาะสมแค่ 3 งาน ถ้าสัมพันธ์ส่วนตัว ทำไมไม่ได้สักพันงาน นี่งานประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่จัดซื้อ ถ้าทำถนน ก็ดูแปลก 2 ปี ได้ 7 งาน จาก 1 หมื่น บางบริษัท ปีนึงได้ 77 งาน มากกว่าผมอีก ก็ต้องลองดูว่าปกติไหม แต่ยืนยันไมได้ไปซูเอี๋ย หรือวิ่งงานเลย
ถามว่า ที่บอกไม่มีการถอนเงินสด แล้วเอาเงินออกแบบไหน น.ส.กาญจนา กล่าวว่า เรามีหน้าที่ชี้แจงส่งเอกสารให้กรมการปกครองอยู่แล้ว ปกติเริ่มต้นให้เบิกจ่ายผ่านการโอน มาเป็นประธาน นี่ขา 1 ข้างอยู่ในคุกทุกวัน ถ้าโอน ก็จะรู้ว่าใครรับ โอนตรงไปตามห้างร้าน และสแกนคิวอาร์โค้ด อาจจะมีตัวกลางของมูลนิธิรับโอน แล้วไปโอนต่อ แต่ยอดต้องเท่ากัน
นางสาวกาญจนา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตนกดโอนเองทุกรายการ ตอนนี้ก็มีเหรัญญิกเข้ามาดูแล การซื้่อของ ก็จะรู้รายการอยู่แล้ว มีการเปิดบิลมา ก็จะรู้ยอดเรื่องใบเสนอราคา สำหรับภารกิจนี้ไหวไหม ดูวัตถุประสงค์ ถ้าไม่พอก็ทำเท่าที่เรามี ไม่มีการถอนหน้าเคาเตอร์
กัน จอมพลัง กล่าวว่า ตอนนี้มีเงินเหลือ 90 ล้าน แต่ก็มีที่ต้องรอจ่ายอีกประมาณ 94.45 ล้าน บังเกอร์ โรงเรียน โรงพยาบาลของทหาร ของตำรวจ การสร้างฐานบัญชาการ ไฟฟ้า ห้องน้ำ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทางทหาร ช่วยซับพอร์ตทางทหาร สร้างสะพาน กระเช้า ซึ่งมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ถ้าคิดเงินรอจ่าย ก็ติดค้างอยู่ 4-5 ล้าน
ด้านไอซ์ รักชนก ศรีนอก ถามว่า ทำไมต้องโกหกออกสื่อว่าไม่สนิทร.อ.ธรรมนัส เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมา ก็สนิทสนมจนมีวันนี้ แล้วการไปออกงานกระทรวงเกษตร และพรรคกล้าธรรม ทำไมต้องโกหกกับพี่น้องประชาชนเพื่อเบี่ยงเบนประเด็น
กัน จอมพลัง กล่าวว่า ผมบอกในรายการว่าผมสนิท กับคนที่ช่วยสังคมก็บอกว่าสนิทประมาณนี้ ผมไม่รู้ว่าสนิทของคุณไอซ์ต้องสนิทประมาณไหน ผมก็สนิทกับคนอื่นๆแบบนี้ อย่างส.ก.พรรคประชาชน ก็สนิท ผมก็สนิทกับทุกคนแบบนี้เช่นเดียวกัน
ถ้าคุณไอซ์ มองว่าผมช่วยพี่น้อง กลายเป็นการหาเสียง ผมก็ช่วยพรรคประชาชน ช่วยส.ก. อย่างนี้ก็หาเสียงเหรอ
ไอซ์ กล่าวว่า สิ่งที่คุณกันพูด อย่าดูถูกประชาชน ประชาชนเขาดูออก เงินที่สนับสนุนคุณกัน เป็นเครื่องมือให้พรรคกล้าธรรม และคุณธรรมนัส หรือไม่ เหมือนเขาโอนสนับสนุนคุณกัน แต่ปลายทางคือการสนับสนุนคุณธรรมนัส คำถามคือทำไมไม่พูดกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ทำไมเบี่ยงเบนประเด็นว่าสนิทเท่ากับคนอื่นๆ ทำไมต้องโกหก การสนิทคุณธรรมนัส ไม่เป็นประโยชน์กับคุณกันแล้วเหรอ
กัน กล่าวว่า ผมก็บอกว่าผมสนิท แต่ผมไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใคร อย่างผมสนิทกับคนของพรรคประชาชน ช่วยเรื่องสแกมเมอร์ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กัน จอมพลัง เปิดมือถือจะปิดคลิป ไอซ์ถามกลับว่า เปิดคลิปที่โจมตีคุณโรมได้ เรื่องวงจรปิด กล่าวหาทางการเมือง ถึงถามว่าคุณกันจะเอาคะแนนนิยมตัวเองไปโจมตีใครทางการเมืองหรือไม่ และสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่ คุณกันจะตอบให้สวยหรูยังไงก็ได้ แต่การกระทำมันไม่ตรงกับคำพูด
กัน กล่าวว่า ตอนนี้การเมืองมาโจมตีผมหรือเปล่า ผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น มีนักการเมืองมายุ่งกับผม อย่างรังสิมันต์ โรม คุยกับเรื่องไอซ์ แท็กมาช่วยสแกมเมอร์ ก็บอกจะทำ ถ้าผมไม่ยินดีช่วยเหลือพรรคประชาชน พร้อมเปิดแช็ต ที่ส.ก.ประชาชน ขอให้ช่วย ผมก็ช่วย แต่ก็อยากได้คนที่จริงจัง ถ้าได้คนไม่จริงจัง ก็เสียเวลาเปล่า
ส่วนของโรม ผมไม่ได้โจมตี แต่สะท้อนความจริง เขาบอกให้ติดวงจรปิด ผมไม่ได้เรียกร้องให้เอาเงินคุณโรมมาทำ แต่บอกว่าโรม เรียกร้อง ทหาร บอกไม่มีฟีดแบ๊ก ผมก็ทำให้ ประชาชนเขาไม่มองหรอกว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่คนพูดแล้วก็ต้องทำ ผมก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ แต่คุณไอซ์ อาจมองว่าผมโจมตี โกหกประชาชน แต่ก็เรื่องจริงว่ามูลนิธิกันจอมพลังเป็นคนติด
กัน กล่าวว่า ผมไม่เคยใส่เสื้อพรรคคุณธรรมนัส เวลาไปเวที ก็งานปีใหม่ ลงเล่นการเมืองคนชวนผมเยอะมาก ผมยังไม่ไปเลย ผมไม่รู้หรอกว่าความนิยมผมสูงสุด แล้วผมทำไง ผมควรเลิกเหรอ ชาวบ้านบอกการกระทำผมดี แล้วกลัวว่าไปทำการเมืองให้ฝั่งนั้นดีฝั่งนั้นไม่ดี ถ้าเป็นงั้นผมก็ต้องเลิกถึงจะจบ วันนี้จากใจผมช้ำมาก