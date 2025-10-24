ด่วน! อนุทิน เซ็นคำสั่งมหาดไทย ถอนสัญชาติไทย ลียงพัด ส.ว.เขมร เอี่ยวสแกมเมอร์

ด่วน! อนุทิน ลงนามถอนสัญชาติไทย ลียง พัด สว.กัมพูชา คาด เอี่ยวสแกมเมอร์ – คอลเซ็นเตอร์ หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ในไทย 70 ล้าน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องถอนสัญชาติไทย โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยปรากฏว่า นายพัด สุภาภา หรือลียง พัด บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งได้รับสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมีพฤติการณ์ยังคงใช้สัญชาติกัมพูชา ประกอบกับได้รับรายงานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่แสดงว่า มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ฉ้อโกงประชาชน จนถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา คว่ำบาตร
เนื่องจากมีลักษณะพิเศษในการถูกอายัดทรัพย์สินเพราะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และหลอกลวงไซเบอร์ เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดประโยชน์ต่อรัฐ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อยู่ในข่ายถูกถอนสัญชาติไทยได้ ตามมาตรา 19 (2) (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และหากปล่อยไว้เนิ่นช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนและสาธารณะได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ให้ถอนสัญชาติไทยของนายพัด สุภาภา หรือลียง พัด
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2568
ทั้งนี้ นายลียง พัด เป็น ส.ว.ของกัมพูชา ได้ถือสัญชาติไทยด้วย โดยมีชื่ออยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ คาดว่า มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ล่าสุด ปปง.อายัดทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทยกว่า 70 ล้านบาท
