อนุทิน แจง ‘กัน จอมพลัง’ ยื่นตรวจสอบมูลนิธิตัวเอง ชี้ ถ้าทำถูกก็ไม่มีอะไรต้องกังวล

อนุทิน บอกทำถูกแล้ว ‘กัน จอมพลัง’ ยื่นกรมการปกครอง ตรวจสอบมูลนิธิ ลั่น เวลาทำงานไม่ดูหน้า ไม่ดูชื่อ ชี้ หากทำถูก ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ กัน จอมพลัง จะเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กรมการปกครองตรวจสอบ “มูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้” ว่า เรื่องของระเบียบมูลนิธิ สมาคม อยู่ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่านก็ไปถูกแล้ว มาเราก็อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวล และเรื่องนี้ยังไม่มีการรายงานมาที่ตน
เมื่อถามว่า เรื่องนี้ต้องกำชับกรมการปกครองในการตรวจสอบหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาตนทำงาน ปิดชื่อ ปิดหน้า เรื่องกิจกรรมนั้นๆ เรื่องพฤติกรรม พฤติการณ์ ถ้าถูกต้องก็สนับสนุนและปล่อยผ่านไป แต่ถ้าผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ดูชื่อ
เมื่อถามว่า ในอนาคตจะมีการแก้ระเบียบ ให้มูลนิธิเปิดเผยรายได้และยอดบริจาคหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอไปดูระเบียบเก่าก่อน ตนยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ เรื่องสมาคมมูลนิธิที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย รวมถึงสภาวิชาชีพต่างๆ ก็มีกฎหมายของเขา ตรงไหนมีปัญหาก็ไปว่ากัน ซึ่ง กัน จอมพลัง ก็ยืนยันมาตลอด ว่าทำทุกอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น “ถ้าทำทุกอย่างถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล”