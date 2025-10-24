เอกนิติ มั่นใจไม่กระทบงาน ชมสปิริต ‘วรภัค’ ลาออกรมช.คลัง

เอกนิติ ยัน ‘วรภัค’ ลาออกไม่กระทบการทำงาน ก.คลัง เผย นายกฯเตรียมตั้งคณะทำงานเข้มเส้นทางการเงิน มี ‘รมว.คลัง’ เป็นประธาน ก.ล.ต.เป็นองค์ประกอบ
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวรภัค ธันยาวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกระทรวงการคลัง ยังทำงานปกติ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม
เมื่อถามถึงกรณีมีการเปิดเอกสารของทางสิงคโปร์ ซึ่งมีการโอนคริปโตไปให้ภรรยาของนายวรภัค ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องมีการเพิ่มงวด หรือมีความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นายเอกนิติ กล่าวว่า นายวรภัคแสดงสปิริต อันนี้ต้องชื่นชม นายวรภัคออกไปต่อสู้ในฐานะบุคคล ถือเป็นเจตนารมณ์ที่ท่านได้โทรศัพท์บอกตนว่าท่านต้องการโชว์ ว่าไม่ต้องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการต่อสู้ในเรื่องการกล่าวหาท่าน ก็ต้องให้ความเป็นธรรม ซึ่งนายวรภัคได้แถลงไปแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อถามย้ำว่า ในส่วนของ ก.ล.ต.จะต้องมีการตรวจสอบหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เข้าใจว่า วันนี้ (24 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ตนดูแลเรื่องการเงิน ก็จะมี ก.ล.ต. เส้นทางทางการเงินทั้งหลาย โดยวันนี้อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะเสนอนายกฯ โดยมีตนเป็นประธาน และมี ก.ล.ต.เป็นองค์ประกอบแน่นอน