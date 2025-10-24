เฮ้ง-ธนกร ซบภูมิใจไทย ยันขน ส.ส.มาครบ อนุทินยินดีร่วมงานน้องรัก

อนุทิน เปิดพรรครับน้องรัก ‘สุชาติ-ธนกร’ ด้าน ‘เฮ้ง’ ยันขน ส.ส.มาครบชัวร์ ฟาก ‘ธนกร’ ยาหอม ‘อนุทิน’ นายกฯสมัยหน้า ส.ส.รทสช.แห่ให้กำลังใจพรึบ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำ ภท. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้อนรับ
รวมทั้ง ส.ส.รทสช. เดินทางมาใหักำลังใจ อาทิ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี นายสันต์ แซ่ตั้ง ส.ส.ชุมพร พล.ต.ต.สุรพล บุญมา ส.ส.นครนายก นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ส.ส.ชลบุรี นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายพิพิธ รัตนรักษ์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วย
นายอนุทินกล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สมาชิกใหม่และทีมงานที่มีคุณภาพ นำโดยนายสุชาติและนายธนกร ทั้งสองคนเป็นน้องรักของตนที่รู้จักกันมานาน วันนี้ทั้งสองคนมาสมัครเป็นสมาชิกภูมิใจไทย เพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และจะช่วยบริหารพรรคร่วมกัน วันนี้ได้บุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ ทำงานใกล้ชิดประชาชน ทุ่มเทและเสียสละทำงานเพื่อบ้านเมือง พรรคภูมิใจไทยยินดีที่ได้คณะทั้งหมดมาเป็นสมาชิกพรรคและหวังว่าจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ มั่นคง โดยยึดถือประชาชน นี่คือเป้าหมายที่สำคัญของพรรคภูมิใจไทย
นายสุชาติกล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีและนักการเมืองที่รู้จักนายกฯมานาน ทำงานการเมืองมาด้วยกัน วันนี้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก เพื่อทำงานการเมืองและเตรียมการเลือกตั้ง ทีมงานที่มาในวันนี้เป็น ส.จ.และอดีต ส.ส. ส่วน ส.ส.ที่มาให้กำลังใจวันนี้ ด้วยมารยาททางการเมืองยังมาถ่ายรูปด้วยไม่ได้ แต่ยืนยันว่าจะเข้ามาร่วมงานเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถ่ายเท พวกเรามาครบและจะมาเกินแน่นอน และเชื่อว่านายอนุทินที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปได้แน่นอน จึงตัดสินใจมาร่วมงานอยู่ในบ้านเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีเป้าหมายคือทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า
นายสุชาติกล่าวว่า ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ตนจะลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยเมื่อปี 2554 แต่เนื่องจากการเมืองในช่วงนั้นจำเป็นต้องย้ายไปพรรคอื่นก่อน และใช้สโลแกนภูมิใจชล ภูมิใจไทย ได้กลับไปใช้อีกครั้ง
ด้านนายธนกรกล่าวว่า ตนเคยทำงานกับนายอนุทินมาตั้งแต่ตนเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเชื่อมั่นหัวหน้าพรรคที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ครบเครื่องทั้งเศรษฐกิจและการเมือง ประสานงานได้ทุกทิศ มีความอ่อนหวานแต่เด็ดขาด การตัดสินใจครั้งนี้เพราะยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเชื่อว่าจะนำพาประเทศไปสู่วันข้างหน้าได้ และประทับใจเมื่อนายอนุทินมาเป็นนายกฯได้ทำนโยบายที่ดีต่อประชาชน เช่น คนละครึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนที่นำมาทำต่อ และคิดว่านายกฯในอนาคตคงเป็นชื่อของนายอนุทิน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศระหว่างที่นายอนุทินสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้นายธนกร นายอนุทินได้ลงอักขระ หลังเสื้อแจ๊กเก็ตพรรคภูมิใจไทยและทุบหลังหยอกล้อ