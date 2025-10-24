อนุทิน เดือด ซังกะบ๊วย พวกกล่าวหา เป็นหน.สแกมเมอร์ โวเดือนเดียว รบ.ทั้งถอนสัญชาติ-ยึดทรัพย์

นายกฯ ซัดคนโยง ‘อนุทิน-เนวิน’ เอี่ยวสแกมเมอร์ ซังกะบ๊วย! โว รัฐบาลนี้ ถอนสัญชาติ-ยึดทรัพย์ เหน็บ ‘ไอซ์’ วิจารณ์ ‘ธรรมนัส’ นั่งปราบค้ามนุษย์ อย่าวิจารณ์ ให้ได้เข้ามาทำเอง ป้อง ‘วรภัค’ แค่ถูกครหา
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นิตยสารนิวยอร์กไทมส์ ระบุว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ อีกประเทศหนึ่ง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไร ว่า มีคนตรวจสอบอยู่แล้ว ส่วนที่มีการปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ในกัมพูชาและเมียนมา ทำให้กลุ่มเหล่านี้ขยายมาเมืองไทยนั้น เราต้องป้องกันและปราบปราม และคนที่ทำงานทำอยู่แล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้ทำ ก็อ่านข่าวแล้วไปขยายผลให้ปั่นป่วนวุ่นวาย
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติม นายอนุทินกล่าวว่า มาตรการเราทำเต็มที่ ของพวกนี้เปลี่ยนแปลงตลอด เราจะทำแบบใดแบบหนึ่งไปตลอดไม่ได้ เป้าหมายที่ตนกำชับให้ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือต้องนำหน้าผู้กระทำผิดอยู่เสมอ ไม่ทำแบบตำรวจจับโจร แต่เราต้องดักทางทุกอย่างไว้ก่อนและแสวงหาความร่วมมือให้มากที่สุด ล่าสุดได้รับความร่วมมือ จากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ยืนยันจะเร่งจัดผู้ชำนาญการ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ที่กระทำผิด และทำให้เห็นความชัดเจนโดยการถอนสัญชาติไทย ของ ลี ยอง พัค เพราะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย นี่คือสิ่งทำให้เห็นว่าเราทำจริงในสิ่งที่ไม่เคยทำมาในอดีต ทั้งที่รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาเพียงหนึ่งเดือนโดยไม่จำเป็นต้องไปพูดก่อน เนื่องจากมีเรื่องความลับทางราชการและกลยุทธ์ หากพูดไปฝ่ายตรงข้ามจะหาวิธีมาแก้ไข ทำให้การปราบปรามไม่
เมื่อถาม กรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า มีนักการเมืองอักษรย่อ ช. เกี่ยว
ข้องกับสแกมเมอร์ ได้ตรวจสอบคนในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวติดตลกว่า “โชคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ไม่ได้บอกว่าเป็นคนนามสกุล ช. เพราะหากเป็นเช่นนั้นคงเป็นผมนี่แหละ โชคดีเป็นชื่อเราจะไม่ตรวจสอบตามที่มีการระบุ เพราะเรามีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รัฐบาลมีกลไกต่างๆ อยู่”
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน คัดค้านการที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่เหมาะสมกับงาน นายอนุทินกล่าวว่า เราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ใคร เพราะ น.ส.รักชนกไม่ได้เป็นคนที่ทำงาน หากอยากทำเช่นนั้นให้เข้ามาบริหารประเทศก่อน และทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ แต่การทำงานของตนเป็นเช่นนี้ ที่ยอมถูกด่าถูกว่า มาตลอด ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครยึดทรัพย์ แต่นี่ยึดทรัพย์และถอนสัญชาติด้วย แล้วตนจะทำไปเรื่อยๆ เพราะไม่ได้จบภายใน 1-2 วัน และ 4 เดือนก็ไม่จบโดยจะทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้
เมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ที่ต้องมารับช่วงปราบสแกมเมอร์ นายกฯกล่าวว่า เป็นรัฐบาลกดดันทุกวันอยู่แล้ว ไม่มีเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นเราต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน ถือเป็นเรื่องปกติ และต้องไม่เสียขวัญกับแรงกดดันหากมั่นใจว่าทำในทิศทางที่ถูกจะทำต่อไป ใครจะพูดหรือว่าเรารับฟัง อันไหนที่เข้าท่าเราโอเค แต่ส่วนใหญ่จะไม่เข้าท่า เช่น อยู่ ๆ บอกว่าปรับไม่ได้สักทีแล้วมาสงสัยอนุทิน หรือเนวิน เป็นเจ้าของสแกม
เมอร์ เป็นบทสรุปที่ซังกะบ๊วย อย่างนี้ไม่ได้
เมื่อถามกรณีที่ดีเอสไอตรวจสอบบริษัทปริ้นซ์กรุ๊ปส์ เช่าสำนักงาน ของตึกบริษัทซิโน-ไทย นายอนุทินกล่าวว่า ตึกซิโน-ไทย ใครมาเช่าได้หมด แต่ถ้าทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินการ อย่าเอามาผูกโยงหากชิโน-ไทย ทำสแกมเมอร์เองค่อยมาดูว่าเกี่ยวกับครอบครัวของตน แต่เขามาเช่า แล้วตนได้สอบถามแล้วว่าหากเกี่ยวกับสแกมเมอร์ไม่ต่อสัญญาเช่าและให้ออก การให้เช่าตึกเป็นธุรกิจอย่านำมาผูกกัน โดยรายงานที่ตนได้รับพบว่ากลุ่มปริ้นซ์ทำผิดกฎหมาย และไม่ได้สนใจว่าอยู่ที่ไหนเมื่อทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวถามถึงการลาออกของนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง ได้พูดคุยกันแล้วหรือยัง นายอนุทินกล่าวว่า พูดคุยและเข้าใจกันแล้ว เมื่อถามย้ำว่ากังวลว่าการแต่งตั้งนายวรภัคเป็นรัฐมนตรีจะนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องจริยธรรมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่กลัว เพราะเราตรวจสอบทุกอย่าง ตอนนี้เป็นเพียงข้อครหา ยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าข้อครหามีหลักฐานก็เป็นข้อกล่าวหา เมื่อมีข้อกล่าวหาก็ดำเนินคดีไป