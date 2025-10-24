ผบ.ตร.ไฟเขียว เตรียม คฝ. 6,000 นาย หนุน กกล.บูรพา รับมือบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

‘ผบ.ตร.’ เตรียม คฝ. 6 พันนายหนุน กกล.บูรพา รับมือบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว พร้อมตั้งวอร์รูม ผนึกกำลัง unodc-FBI-อินเตอร์โพล ปราบสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุม ผบ.เหล่าทัพว่า ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีการรับมือกับภัยคุกคามด้านตะวันออกมี 2 มิติคือ มิติแรก ที่กองกำลังบูรพาขอรับการสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชนเนื่องจากมีการใช้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมาก่อความไม่สงบ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้มีการเตรียมกำลัง 6,000 นาย เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล และอีกส่วนหนึ่งคือในด้านแนวหลังก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามแผนหากเกิดเหตุการณ์ที่จะสามารถย้ายอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
และอีกมิติคือการรับมือไซเบอร์และสแกมเมอร์ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการเรียกประชุมเตรียมความพร้อมและมีการเปิดศูนย์วอร์รูม และมีหน่วยงานต่างประเทศในการร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (unodc) สำนักงานสอบสวนกลาง (fbi) อินเตอร์โพล ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ซึ่งมีข้อกำหนดกับตำรวจและรัฐบาลกัมพูชา ในเรื่องความร่วมมือทั้งสองประเทศและได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
หลังจากนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะต้องมีการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อที่จะทำการกวาดล้างแกนนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ทั้งหมด
นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถูกหลอกลวงไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะถูกหลอกหรือสมัครใจก็ตาม แล้วจะมีมาตรการในการคุ้มครองพยานในเรื่องนี้ ซึ่งแผนปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดความเสียหายในส่วนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ถูกหลอก หรือสมัครใจก็ตาม และมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน
แผนปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญให้เป็นเครื่องมือที่ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการที่จะทำการปราบปรามสแกมเมอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับผล กระทบ มีการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน