เลขาฯพระปกเกล้า ปลื้ม โรม ชงแก้สแกมเมอร์ วาระด่วนโลก สะท้อนพลังการทูตรัฐสภา

เลขาฯพระปกเกล้า ปลื้ม โรม ชงแก้สแกมเมอร์ วาระเร่งด่วนโลก สะท้อนพลังของการทูตรัฐสภา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โพสต์เฟซบุ๊ก เล่าที่มาที่ไปผ่านการพูดคุยกับนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้แทนไทย เสนอปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระเร่งด่วนของโลก ว่า วันนี้ได้พบกับนายรังสิมันต์ ที่นครเจนีวา ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาโลกครั้งที่ 151 (IPU151) ครั้งนี้ นายรังสิมันต์ ทำหน้าที่ในนามผู้แทนประเทศไทย เสนอให้ปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ กลายเป็นวาระเร่งด่วนของโลก (Emergency Item) ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ในเวทีนี้ เพราะร่างข้อมติลักษณะนี้ ไม่ได้ผ่านกันง่ายๆ ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ และผ่านการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการหลายระดับ ทั้งเชิงกฎหมาย เนื้อหา และผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศ
นายอิสระ ระบุด้วยว่า แต่การที่ประเทศไทยสามารถผลักดันให้เรื่องนี้ขึ้นสู่การอภิปรายได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการทูตรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) ที่แท้จริง คือการใช้เวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และส่งเสียงในประเด็นที่กระทบต่อทุกประเทศโดยไม่ต้องเผชิญหน้าในเชิงการเมือง พูดตรงๆ คือไม่ได้ว่าประเทศไหน แต่มีคนร้อนตัวอยู่ไม่น้อย
นายอิสระ ระบุต่อว่า นอกจากนี้ วันที่ 25 ตุลาคม ตนมีกำหนดจะเข้าพบเลขาธิการสหภาพรัฐสภา (Secretary General of the IPU) เพื่อหารือเพิ่มเติมในประเด็นนี้ และแนวทางต่อยอดความร่วมมือระหว่าง IPU กับสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวัตกรรมประชาธิปไตย (Democratic Innovation) และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลข้ามพรมแดน (Cross-border Governance) และที่น่ายินดีคือ เลขาธิการ IPU จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้ เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในงาน ประชุมวิชาการประจำปี สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 27 ณ อาคารรัฐสภาตามคำเชิญของตน ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทของประเทศไทยในฐานะคลังสมองด้านนิตบัญญัติของภูมิภาค
“ในคลิปนี้ ผมจะพาไปดูเบื้องหลังของการต่อสู้ทางความคิดในร่างมติฉุกเฉิน ว่ากว่าจะผ่านต้องเจออะไรบ้าง ใครคัดค้าน ใครสนับสนุน และไทยใช้กลยุทธ์ทางการทูตรัฐสภา แบบไหนในการสร้างฉันทามติมาหาคำตอบกันครับ ว่าทำไมเวทีรัฐสภาโลกแห่งนี้ ถึงเป็นมากกว่าการประชุม และทำไมเสียงของไทยถึงเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นเวที” นายอิสระ ระบุ