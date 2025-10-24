เผยปฏิบัติการ หลังไทยยึดคืน ‘ภูมะเขือ’ เบ็ดเสร็จ รวม 25 ฐาน ทำลายบันได-กระเช้า เหลือแต่ซาก

‘พ.ท.จักรกฤษณ์’ เผยหลังยึดภูมะเขือคืนสำเร็จ ทำลายบันได-กระเช้า กัมพูชาตั้งกำลังเข้า ย้ำการได้มานั้นยาก การรักษานั้นยากกว่า
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี กล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมและสังเกตการณ์บนยอดภูมะเขือว่า สถานที่ที่นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมคือพื้นที่ปลายยอดภูมะเขือ เป็นที่ตั้งบันไดและกระเช้าของกัมพูชาที่ใช้เคลื่อนย้ายกำลังพล และนำอุปกรณ์ขึ้นมาบนภูมะเขือ
พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเราสามารถยึดคืนได้ ได้ทำลายบันไดและกระเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกัมพูชาไม่สามารถเพิ่มเติมกำลังขึ้นมาบนภูมะเขือได้ ขณะนี้ทหารไทยได้วางกำลังอยู่บนภูมะเขือ เพื่อป้องกันการขึ้นมาของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งรวมระยะทางยึดพื้นที่ภูมะเขือคืนได้ รวม 25 ฐาน ระยะทาง 1.4 ตารางกิโลเมตร
ผู้สื่อข่าวถามว่า ห้วงเวลาเกิดเหตุ มีปฏิบัติการเข้าตีอย่างไร พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า เป็นการปฏิบัติของกองทัพไทย ประกอบด้วย กองทัพอากาศ กองทัพบก และหน่วยรบพิเศษ ได้ทำการฝึกและร่วมใจกันในการปฏิบัติภารกิจจนสามารถยึดภูมะเขือคืนได้ โดยใช้เวลาการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.ค.2568 ที่ผ่านมา
เมื่อถามว่า ห้วงการปฏิบัติภารกิจมีการปลุกขวัญและให้กำลังใจลูกน้องอย่างไรบ้าง พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า การให้กำลังใจมี 2 ส่วน คือส่วนของผู้บัญชาการ ตั้งแต่หัวหน้าชุด ผู้หมู่ ผู้หมวด หมู่กอง ผู้พัน จนถึงผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติภารกิจนี้ รวมทั้งกำลังใจจากประชาชนที่สื่อสารมาจากสื่อต่างๆ และการนำสิ่งของมามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
เมื่อถามอีกว่า คานเหล็กสีที่เสียหายเป็นของกัมพูชาใช่หรือไม่ พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า เป็นกระเช้าของกัมพูชาที่ใช้ลำเอียงอุปกรณ์ทางทหารขึ้นมาบนยอดภูมะเขือ ย้ำว่าเราทำลายไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเหลือซากให้เป็นอนุสรณ์ เผื่ออนาคตข้างหน้าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนขึ้นมาเยี่ยมชมประวัติของทหารที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจยึดครอบครองพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
เมื่อถามต่อว่า กัมพูชายึดพื้นที่ภูมะเขือไว้นานแล้วใช่หรือไม่ พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า กัมพูชาแทรกซึมเข้ามา โดยรุกล้ำเข้ามาช่วงปี 2551 แต่มีกำลังไม่มาก
เมื่อถามอีกว่าว่า หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก เราพร้อมหรือไม่ พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า ปัจจุบันเราได้เตรียมการในทุกด้าน ทั้งด้านของกำลังพลที่มีอยู่ และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีการเตรียมการเรื่องถนน เรื่องการปฏิบัติยุทธวิธีต่างๆ ซึ่งเราได้เตรียมการและตั้งซ้อมไว้หมดแล้ว
เมื่อถามอีกว่า มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (จีบีซี) ว่าจะมีข้อกำหนดให้มีการถอนทหารออกจากพื้นของทั้ง 2 ฝ่าย พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา แต่ในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้างานมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ซึ่งจะดูแลเต็มที่และไม่ถอนกำลัง
พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวย้ำว่า คำพูดที่ว่าการได้มาซึ่งภูมะเขือว่ายากแล้ว แต่การรักษาจะทำได้ยากกว่า รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้ โดยกล่าวว่า อย่างแรกเรื่องของการปฏิบัติที่ทำให้เราสามารถยึดภูมะเขือมาได้นั้น เป็นภารกิจที่ต้องใช้แรงกาย แรงใจของพี่น้องทหารหาญทุกนายในการเข้าปฏิบัติ มีการวางแผน การเสียเลือดเสียเนื้อ จนกว่าจะได้พื้นที่มาได้สำเร็จ รวมถึงพื้นที่ภูมะเขือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายกัมพูชาอยากจะยึดครองเพื่อผลทางการปฏิบัติ ฉะนั้น การได้มาถือว่ายากไปแล้ว แต่การรักษาก็ยากยิ่งกว่า เพราะว่าทางยุทธวิธี เราจะต้องยึดครอบครองไว้ให้ได้ เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความต้องการยึดพื้นที่ตรงนี้คืน ซึ่งมันจะยากกว่าตอนที่เราได้มา
เมื่อถามเพิ่มเติมว่า หัวใจของพื้นที่ตรงนี้คือจุดสูงข่มใช่หรือไม่ พ.ท.จักรกฤษณ์กล่าวว่า เป็นจุดสูงข่มที่เราสามารถตรวจการการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม และเป็นที่ทางทหารต้องการยึดครอง เพื่อผลสำเร็จทางการทหาร