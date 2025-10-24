อนุทิน ลุยกระบี่ ชี้มีผู้แทน 3 คน ทำงานราบรื่น ผู้นำท้องถิ่นแห่รับ หาเสียงล่วงหน้า ขอยกจังหวัดอีก

อนุทิน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ-ผู้บริหารท้องถิ่นกระบี่ ขอบคุณเลือกผู้แทน ภท.ยกจังหวัด ชี้ ประสานงานง่าย เปิดปุ๊บติดปั๊บ เชื่อกระบี่พร้อมกว่าภูเก็ต เพราะมีรัฐมนตรี สั่ง ‘พิพัฒน์’ ทำสะพานข้ามเกาะลันตาให้ได้ โว ผลงานดี ขอชาวกระบี่ทำ 4 เดือน ให้อยู่ต่ออีก 4 ปี ลั่น เลือกตั้งรอบหน้า ขอ มี ‘โกหนู’ ทำกระบี่ โกอินเตอร์
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่อาคารเดอะแพลตตินั่ม ฮอล์ จ.กระบี่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ อาคารเดอะแพลทตินัม ฮอลล์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่ด้วย
โดยเมื่อนายอนุทิน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ได้มี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ โกหงวน นายก อบจ.กระบี่ บิดาของน.ส.ศศิธรให้การต้อนรับ
จากนั้น เมื่อนายอนุทิน และคณะเดินทางมาถึงอาคารแพลตตินั่มฮอล์ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายกิตติ กิตติธรกุล นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย รวมถึงนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รอให้การต้อนรับ แต่ก่อนที่นายอนุทิน จะเข้ามามอบนโยบายได้เดินไปทักทายกับกลุ่มสตรี อบจ.กระบี่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้องประชาชน จ.กระบี่ ที่มารอต้อนรับ ซึ่งนายอนุทินได้โบกมือทักทาย ทำให้ชาวบ้านส่งเสียงโห่ร้องดีใจ ก่อนที่นายอนุทิน บอกว่าขอเข้าห้องประชุมก่อน
จากนั้น นายอนุทิน ได้มอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ตนรู้สึกดีใจ ตื่นเต้นที่ได้เห็นท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ทุกท่านถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของตน ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพระคุณต่อตนในการทำงานด้านการเมือง ตนพูดได้เต็มปากว่าพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ได้ให้ตนมีผู้แทนยกจังหวัดทั้ง 3 คน ทำให้การประสานงานราบรื่นมีความเข้าใจกัน
“ต้องบอกตรงๆว่าความรู้สึกคือเอียงๆ เขาให้เรายกจังหวัด ดังนั้นเวลามีอะไรเราก็ต้องเปิดปุ๊บติดปั๊บ นี่หมายถึงความรู้สึกในใจ และผู้แทนที่ท่านได้เลือกมาแต่ละคนก็ไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวัง ทั้งโกม้อ โกหนึ่ง และโกสุด ที่ได้ทำหน้าที่เป็นสส.ของพี่น้องชาวกระบี่อย่างเต็มภาคภูมิ มีความทุ่มเทเสียสละอดทน คำว่าอดทนคือผม เพราะต้องอดทนเขาทั้ง 3 คน เมื่อไหร่ที่เจอกันจะคุยเรื่องธุระของพี่น้องชาวกระบี่ทั้งนั้น ซึ่งการประสานงานร่วมมือกันในจังหวัดกระบี่ผ่านผู้แทนของพวกท่านก็มีความราบรื่น”นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ยังมีพี่ชายที่ตนนับถืออย่างมาก คือนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ โกหงวน นายก อบจ.กระบี่ ทำงานรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่มาเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม เราไม่เอาเรื่องการบริหารราชการมาเป็นเรื่องทางการเมือง รัฐบาลที่แล้วทำแต่เราไม่ทำ เราเน้นถึงความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่เป็นสำคัญ คนที่มีความเข้าใจพื้นที่สามารถทำงานได้ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำให้จังหวัดเจริญได้ คือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆ ในพื้นที่
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพไม่ต้องเป็นรองภูเก็ต เพราะกระบี่คือกระบี่ ตอนนี้กระบี่ไม่มีอะไรที่เป็นรองภูเก็ต อะไรที่ภูเก็ตมีกระบี่ก็มี เช่น สนามบินที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับท่าอากาศยานภูเก็ต ถนนหนทางมีความสะดวกปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ทำตั้งแต่ที่ตนเข้ามาเป็นรัฐบาลร่วมกับนายพิพัฒน์ และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ตั้งแต่สมัยที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตนเชื่อว่า วันนี้จังหวัดกระบี่มีความถึงพร้อม เพราะภูเก็ตไม่มีรัฐมนตรี แต่กระบี่มีรมว.มหาดไทย ซึ่งอยู่ในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการต้องไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีด้วย ตนจึงต้องมอบให้รัฐมนตรีช่วยได้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วย ดังนั้น ตนให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวกระบี่ได้เลยว่าสิ่งที่ค้างคาอยู่จะต้องทำให้สำเร็จ ตนพูดเหมือนอยู่ 4 ปี ทั้งที่อยู่แค่ 4 เดือน แต่ถ้ามีผลงานทุกคนที่พี่น้องเลือกไปทำผลงานได้ดี ทุกท่านก็เลือกให้จากอยู่ 4 เดือนเป็นอยู่ต่ออีก 4 ปี จะเป็นอะไรไป ขณะที่คนอื่นอยู่มาปีสองปีสี่ปีห้าปีแต่ไม่ทำ สโลแกนของเราพูดแล้วทำอยู่แล้ว สั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นเหมือนที่เราพูดจริงๆ นอกจากนี้ จะเร่งอนุมัติสร้างสะพานข้ามเกาะลันตาให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวกระบี่ เพราะเกาะนี้เปรียบเสมือนความฝันที่กำลังจะเป็นจริงนำความเจริญมาให้พี่น้องชาวเกาะ
นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้ทุกคนคงลงทะเบียนคนละครึ่งกันหมดแล้ว แต่ถ้าใครยังไม่ลงก็รอคนละครึ่งเฟส 2 ช่วงต้นปี ทุกท่านมีเวลาจับจ่ายใช้สอยแค่ต้นเดือนพ.ย. ถึงสิ้นปีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการนำเงินมาแจก เพราะถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็ไม่ได้ แต่เป็นการที่ท่านใช้ 100 บาท รัฐก็ออกให้อีก 100 บาท ท่านที่เสียภาษีก็ได้ 2,400 บาท ส่วนคนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีได้ 2,000 บาท ซึ่งจะทำให้เห็นว่าถ้าอยู่ในระบบภาษี รัฐก็จะมีการตอบสนองที่ดีทำให้มีคนเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น รายได้ของรัฐก็เพิ่มมากขึ้น เราก็เอาภาษีเหล่านี้คืนให้พี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลที่อยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้กับพี่น้องประชาชน
นายกฯ กล่าวอีกว่า เราต้องทำให้กระบี่มีความปลอดภัย และต้องไม่มียาเสพติด ต้องเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกเป็นมาตรการผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ต้องเอกซเรย์หมู่บ้าน อย่าให้มีช่องทางการลำเลียงขนถ่ายยาเสพติด และต้องไม่ให้มีผู้ค้ารายย่อยที่ส่วนใหญ่พวกนี้อยู่ในหมู่บ้านในตำบล ต้องทำให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน ถ้าให้ดีกระบี่ควรทำเป็นตัวอย่าง เพราะกระบี่ไม่ได้ใหญ่เกินไปที่จะควบคุมได้ แค่ท่านประกาศบอกว่ากระบี่เป็นสีขาวแล้วไม่มียาเสพติด ใครๆก็อยากมาเที่ยว เพราะมาแล้วรู้สึกปลอดภัย
นายอนุทิน ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า จำได้เวลาที่ตนลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้สะตอคล้องคอแทนพวงมาลัย ซึ่งคราวนั้นตนได้พบกับโกหงวน และปัจจุบันมี ส.ส. ถึง 3 คน
“เที่ยวหน้าไม่ของอก แต่ขอให้ได้ทั้ง 3 คน ทั้งโกม้อ โกหนึ่ง โกสุด โกเกี๊ยะ โกหงวน และจะมีโกหนูมาด้วย ครบ 5 โก เพื่อทำให้กระบี่โกอินเตอร์” นายกฯ กล่าว
จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 19” ณ บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ก่อนที่จะพบปะกลุ่มสตรีแม่บ้าน อบจ.กระบี่ และ อสม.จังหวัดกระบี่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่จังหวัดกระบี่นายอนุทินได้ใช้รถตู้โตโยต้าอัลพาร์ด สีดำ ป้ายทะเบียน กจ 55 กระบี่