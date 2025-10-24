อนุทิน เปิดงานกินเจกระบี่กลางฝน ลั่นกินให้เต็มที่ มี คนละครึ่งพลัส ให้แล้ว เฟส 2 มาต้นปี’69

‘นายกฯ’ เปิดงานกินเจกระบี่กลางสายฝน ขอให้ ปชช.มีความสุข ร่ำรวย ได้บุญ ย้ำคนละครึ่งเฟสสองมาแน่ ต้นปีหน้า
เมื่อเวลา 16.55 น. วันที่ 24 ตุลลาคม ที่ จ.กระบี่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เปิดงานรวมพลคนกินเจ จ.กระบี่ ครั้งที่ 19
นายกฯกล่าวว่า วันนี้มาท่ามกลางฝน แต่น้ำฝนไม่ได้ทำให้เรามาพบกันไม่ได้ ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้ตนไม่ได้พบกับชาวกระบี่ วันนี้เรามาทำบุญที่พ่อแม่พี่น้องจะเริ่มเทศกาลกินเจ กินให้เต็มที่ เพราะรัฐบาลเตรียม คนละครึ่งพลัสไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้ว ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องใช้จ่ายเท่าไร รัฐบาลสมทบไปอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขในเทศกาลกินเจนี้
นายกฯกล่าวว่า จะทำทุกวิถีทางให้ จ.กระบี่ ได้มีความเจริญรุ่งเรือง และมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ จ.กระบี่ เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวอยากมาใช้ชีวิต มาจับจ่ายใช้สอย พวกเราทุกคนและลูกหลานของเราจะได้มีการมีงานทำ และอย่าลืมว่าใช้คนละครึ่งพลัสอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ถ้าคนไหนตกหล่น ต้นปีเราจะทำเพิ่มอีกในเฟสสองให้กับประชาชน ประชาชนจะได้รู้สึกไม่ขาดอะไรไป
นายกฯกล่าวต่อว่า ตอนนี้ฝนตก ขอเชิญให้ทุกคนไปเริ่มเทศกาลกินเจ ชมการแสดงต่างๆ หาที่หลบฝนให้ดี จะได้ไม่เจ็บป่วย ขอให้มีความสุข ขอให้กินเจแล้วได้บุญเยอะๆ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ขอให้มีสุขภาพดี มีความร่ำรวย และมีความสุขตลอดไป
จากนั้น นายกฯตีกลองเปิดงานเทศกาลกินเจกระบี่ ท่ามกลางสายฝน