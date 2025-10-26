เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล

|ผู้เขียน
|นายมาตี้
⦁…เดิมทีมีมุมมองเรื่องเทคโนโลยีกับสังคมแบบแบ่งแยกกัน เมื่อนำเอาเทคโนโลยีมาผนวกรวมกับกิจกรรมเพื่อสังคม แล้วจัดเป็นงานสัมมนา
มีอะไรหลายๆ อย่างที่เห็นได้เยอะ
งานสัมมนา Matichon-AIS Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ พิสูจน์ให้เห็น
งานนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่มาร่วมให้ข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็น
นับตั้งแต่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
หลายคนได้ฟังคงสรุปได้แล้วว่า AI นั้นมีประโยชน์ แต่ก็มีโทษ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อย่างไร
เนื้อหาในงานสัมมนามีทั้งข้อกังวลที่ป้องกันได้ และข้อเสนอแนะที่สามารถใช้ AI เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แต่ทั้งนี้ ต้องมียุทธศาสตร์ภาพรวมว่า ประเทศไทยจะขี่กระแส AI ที่เข้ามาในปีนี้ และปีต่อๆ ไปอย่างไร
เชื่อว่าหลายคนที่มาฟังคงได้ไอเดีย
⦁…ภารกิจส่งเสริมการอ่านของ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มักได้รับการสนับสนุนจากมิตรแท้อยู่เสมอ
วันก่อน มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว แลเห็นโครงการของมติชนที่ต้องการสนับสนุนหนังสือให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ไม่รอช้า อาสาเข้าช่วยเหลือ ร่วมสนับสนุนจนได้หนังสือส่งให้โรงเรียน ตชด. 10 แห่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงมีพิธีมอบที่อาคารบริษัทมติชนฯ มี พล.ต.อ.อดุลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนมูลนิธิ ขณะที่เครือมติชน มี ขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัทมติชนฯ ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
โรงเรียน ตชด.ที่ได้รับหนังสือมีจำนวน 10 แห่ง แต่ละแห่งจะได้รับหนังสือ 40 เล่ม พร้อมเงินสนับสนุนอีก 1 แสนบาท
โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก
5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
6.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา
7.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
8.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
9.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
และ 10.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
⦁…หลักสูตร “วพน.” หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy-TEA) ยืนยาวยอดนิยมมาถึงรุ่นที่ 22 แล้ว หลักสูตรนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน เดือน ต.ค.เลยมีรายการ Congratulations หนาตาเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงโยกย้าย หลายท่านใน วพน.22 ก้าวหน้าเติบใหญ่ในหน้าที่การงาน
เมื่อศุกร์ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ หรือ “พี่ต้น” หัวหน้ากลุ่มทานตะวัน และรองประธาน วพน.22 ผู้สุภาพยิ้มแย้ม ตั้งใจเรียนเพราะจองที่นั่งข้างหน้าเสมอ ขึ้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดกรมต้อนรับ พี่ๆ น้องๆ วพน.22 ที่ไปร่วมยินดี และฟังบรรยายภารกิจของกรม จากนั้นคณะเดียวกัน เดินทางต่อไปอีก 5 นาที เพื่อยินดีกับ “พี่จี๋” อิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนล่าสุด ที่สำนักงานใกล้ๆ กัน สำหรับ “อสส.อิทธิพร” เป็น 1 ใน 5 รองประธานรุ่น โดยมี อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดมหาดไทย เป็น “ประธานรุ่น”
สำหรับ วพน.22 ร่ำเรียน ดูงาน และทำกิจกรรมต่างๆ จะจบหลักสูตรแล้ว บ่ายพฤหัสฯ 30 ต.ค.นี้ ที่ Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จะมีบรรยายสุดท้าย หัวข้อ What’s Next, Our Future ; Sustainable, Inclusive and Growing? โดย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผอ.สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย จากนั้น กลางเดือน 14-15-16 พ.ย. จะเป็นการเสนอรายงานกลุ่มต่างๆ ที่แบ่งเป็น 6 กลุ่ม แล้ว 27 พ.ย. จะเป็นพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตร
จากนั้นหลักสูตรจะเดินหน้าไปให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมรุ่นใหม่ คือ “วพน.23” ต่อไป