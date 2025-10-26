รักชนก ศรีนอก เกม‘พลิกกระแส’

|ผู้เขียน
|การ์ตอง
บานทะโร่ จิ๊กโก๋หงายท้องไปเรียบร้อย “กัน จอมพลัง” ซุปเปอร์ฮีโร่ผู้ขี่กระแสรักชาติ ช่วยสร้างคะแนนนิยมสูงลิ่วให้ “นักการเมืองใหญ่” ที่เปิดตัวให้การสนับสนุน
“กัน จอมพลัง” ลงทุน แรงหนัก ประสานมือประกบใจกับแม่ทัพ นายกองที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แนวหน้า ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดปะทะกันรุนแรงระหว่างกองกำลังทหาร และการทำงานมวลชนให้ผู้คนสองฟากเกลียดชังกัน นัยว่าต่างหวังผลสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองจากกระแสนั้น
ในประเทศไทยเรากระแสรักชาติขึ้นสูงจนเชื่อว่าจะกำหนดอนาคตรัฐบาลชุดหน้าที่ “ภูมิใจไทย” ปฏิบัติการ “เกาะโหนกระแส” ได้อย่างพิสูจน์ได้ถึงความเก๋าเกม ไม่ต่างกับ “กล้าธรรม” ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า
ที่ถูกทุบจนดูจ๋อย เป็น “พรรคประชาชน” ที่เลือกโหวตส่ง อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ถูกคน “พรรคเพื่อไทย” ไล่ขยี้เพื่อให้เกิดภาพทรยศประชาชน 14 ล้านคนที่เลือกเข้ามา อย่าง “ไร้เดียงสา” เป็น “เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม” ทำให้พรรคที่สนับสนุน “อำนาจนิยมแบบตกขอบ” ผงาดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในโอกาสที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
แม้แกนนำ “พรรคประชาชน” ทุกคนพยายามรับประกันว่าไม่ต้องห่วง เพราะมีแผนที่จะจัดการกับ “พรรคภูมิใจไทย” และเครือข่ายอยู่แล้ว หากผิด MOA แต่ลดความคิดว่าไม่เชื่อว่าจะมีอะไรมากลบกระแสรักชาติที่ถูกร่วมกันปลุกโหมจนลุกท่วมไปแล้วได้
ทว่า “ความไม่แน่นอน” พร้อมจะทำหน้าที่เสมอในทุกเรื่อง
รักชนก ศรีนอก ถูกส่งมาเป็นตัวเล่นในเกมนี้ ด้วยคุณสมบัติ “เหลือร้ายในเทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีเชิงชั้นระดับเชี่ยวชาญหาตัวจับยาก”
“ไอซ์-รักชนก” เลือกที่จะพุ่งเป้าไปที่ “กัน จอมพลัง” เริ่มจากเหมือนแตะไปเรื่อยเปื่อยแต่กล้าสงสัย และพร้อมจะตั้งคำถามกับปฏิบัติการของ “มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้” ที่ทั้งที่เข้าไปยุ่มย่ามกับงานความมั่นคงของประเทศ แต่กลับได้รับการเปิดทางสนับสนุนจากกองทัพ และรัฐบาลเต็มที่ ถึงขนาด “นายกฯอนุทิน” ออกมาชื่นชมในบารมีที่เรียกบริจาคได้มากกว่าหน่วยงานรัฐ
“ไอซ์” แค่เปิดฉากเหมือนพร้อมให้ทัวร์ลงเอาตัวเองไปเสี่ยงกับเครือข่ายสาวก และแฟนคลับ “กัน จอมพลัง” ที่มีต้นทุนสูงลิบ โอกาสที่จะล้มเหลวกับภารกิจพลิกกระแสมีสูงยิ่ง
ทว่าเมื่อถึงวันนี้ ดูจะไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อข้อบังคับ “มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้” ถูกจับโยงเรื่องรายได้เข้ากับ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” ถูกเปิดออกมา คำถามเรื่อง “รายรับ รายจ่ายของมูลนิธิ” ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือไม่ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังซับซ้อนซ่อนเงื่อนกับรวบรวมทุนการเมือง ในยุคสมัยไล่ซื้อตัว “ผู้สมัคร ส.ส.” กันเหมือนกิจการของ “นายฮ้อย” ท้องทุ่งอีสาน
สภาพระเนนระนาดเกิดขึ้นกับ “สถานะคนดีย์” ของ “กัน จอมพลัง” เลยเถิดไปกระทบถึงภาพรวมของ “กระแสรักชาติ” ที่นักการเมืองใหญ่หลายคนกำลังรื่นรมย์กับการได้ขี่สร้างคะแนนนิยมอย่างหวังผลได้ในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึง
ในอีกด้านหนึ่ง ภาพความเป็น “เด็กไร้เดียงสา อ่อนเชิงทางการเมือง” จนถูก “มือเก๋าหลอก” ที่ “พรรคประชาชน” อดทนรับคำหมิ่นแคลนมายาวนาน เริ่มพลิกกลับ
หลายคนเริ่มมองเห็น “ความเหนือชั้น” ของ “เด็กที่ใช้เครื่องมือทำข้อมูลเพื่อตรวจสอบและเชี่ยวชาญเทคนิคการสื่อสารยุคใหม่” ที่พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่า “ผู้ใหญ่ที่คร่ำครึอยู่กับประสบการณ์เดิมๆ” ไม่มีทางที่จะรู้เท่า ตามทัน เพียงแต่ “ผู้หลักปลักใหญ่” เหล่านั้น ทำใจไม่ได้ที่จะยอมรับ
ผลงานของ “ไอซ์ รักชนก” ที่ลากเอา “กัน จอมพลัง” ออกมาเปลือยกลางแจ้ง ตั้งคำถามถึง “ความดีย์ ความถูกต้อง ไม่ลวงหลอก” ของ “กระแสรักชาติ” อย่างท้าทายครั้งนี้
ส่งแรงสะเทือนต่อผลการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแน่นอน!