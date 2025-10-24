ขัตติยา ชี้ประชามติพร้อมเลือกตั้ง กาบัตร 4 ใบ รบ.ต้องไม่เร่งรัด-ประหยัดงบ จนกระทบสิทธิปชช.

‘ขัตติยา’ เตือน รบ.ฟังเสียง ปชช.ก่อนเร่งดันประชามติ MOU พร้อมวันเลือกตั้ง ติงอย่าประหยัดงบจนกระทบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่านเอ็กซ์ว่า อย่าประหยัดงบจนกระทบประชาธิปไตย กาบัตร 4 ใบ ไม่ใช่กดบัตรคอนเสิร์ต
การ “กาบัตร 4 ใบ” พร้อมกันในวันเลือกตั้ง ฟังดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงกลับเต็มไปด้วยรายละเอียดซับซ้อน ที่ต้องอาศัย “การสื่อสารที่ชัดเจนและทั่วถึง” จากภาครัฐมากกว่านี้
ผลสำรวจของ NIDA Poll พบว่าประชาชนกว่า 69% ระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับ MOU 43-44 และกว่า 78% เห็นว่าการมีบัตรเลือกตั้งถึง 4 ใบ อาจสร้างความสับสนได้ หากไม่มีการให้ข้อมูลล่วงหน้าอย่างชัดเจน
เสียงสะท้อนเหล่านี้เป็นสัญญาณสำคัญ ว่าภาครัฐจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับประชาชน
หากรัฐบาลยังเดินหน้าท่ามกลาง “ความสับสน” และ “ข้อมูลที่ไม่รอบด้าน” ย่อมเสี่ยงให้ผลของการทำประชามติออกมา “ไม่ชัดเจน” ว่าผลลัพธ์นั้นสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่
เมื่อ “ประชามติ” คือหัวใจของประชาธิปไตย รัฐบาลจึงควรรับฟัง ทบทวน และให้เวลาสังคมได้เรียนรู้ จนหมดสิ้นความคลางแคลงและความสับสน
อย่าเร่งรัดและอย่าประหยัดงบเกินไป จนกระทบสิทธิในการตัดสินใจอย่างรอบด้านของประชาชนเลยค่ะ