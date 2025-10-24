ย้อนฟัง โฆษกทบ.แจง ไม่เคยขอรับบริจาคเสื้อเกราะ ชี้ให้มาก็ไม่ได้ใช้ เผยยังไม่มีหน่วยไหนได้รับจริง

กู๊ดดี้ ชยพล พาย้อนฟัง โฆษกทบ. ชี้แจง ยันไม่เคยขอรับบริจาค ‘เสื้อเกราะ’ ยันให้มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ชี้ของที่ทหารใช้กันต้องมีมาตรฐาน ย้ำเรื่องยุทธภัณฑ์กองทัพบกไม่ได้ขาดแคลน พร้อมเผยยังไม่มีหน่วยไหนได้รับจริง
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กู๊ดดี้ ชยพล สท้อนดี สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยเปิดเผยช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้โดยสำนักข่าว Friends Talk พร้อมระบุข้อความว่า “ย้อนฟังโฆษก ทบ. ชี้แจงในที่ประชุม กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา กรณีบริจาคของให้ทหารที่ปฏิบัติงานชายแดนไทย-กัมพูชา ทางท่านโฆษกเองก็ตอบชัดเจนครับว่าอย่าเลย ให้มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ของที่ทหารใช้กันต้องมีมาตรฐานผ่านการทดสอบอยู่แล้ว
โดยในคลิปที่แนบมาด้วยนั้นเป็น พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงในที่ประชุม กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า “เรื่องของบริจาคจริงๆ ผมได้ชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยกองทัพบก เราไม่ได้ขาดแคลนเลย และบอกด้วยซ้ำว่า ถ้าอะไรที่คิดว่าเราต้องการจริงๆ เราถึงจะบอกไปอีกทีหนึ่ง ซึ่งเรายังไม่เคยบอก มันอาจจะมีเรื่องของเล็กๆ น้อยๆ เช่นยากันยุง
แต่เสื้อเกราะ ผมเรียนว่า ผมไม่อยากไปเบรก หรือทำร้ายความรู้สึกผู้หวังดีเท่านั้นเอง แต่จริงๆ โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้ เสื้อเกราะแบบอื่นเนี่ย ต้องอยู่ในมาตรฐานที่ทางราชการใช้จริงๆ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกว่าแบบนั้นแบบนี้ พอเห็นแล้วเราจะไปบอกว่าอย่าทำเลย มันต้องมีรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอาวุธจริงๆ
เพราะฉะนั้นบางทีที่ให้มาเนี่ย ผมยังไม่เห็นนะ แต่เห็นผ่านสื่อว่ามีคนพยายามอยากจะให้ แต่จริงๆ แล้วให้ไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ถ้าเป็นเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ย จริงๆ กองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอน ประเทศไทยไม่ได้ขาด เพราะอยู่ในระบบของกองทัพอยู่แล้ว แต่ก่อนเคยมีของยางอะไรพวกนั้นมันไม่ได้อยู่ในระบบของกองทัพ และต้องการนำมาแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับบางหน่วยเท่านั้น แต่ตอนหลังก็ไม่มีขอรับแล้ว และผมไม่เคยบอกว่าอยากจะได้อะไร
นอกจากตอนนั้นมีแต่ลวดหนามอยู่ทีหนึ่งที่ในระบบไม่สามารถทำได้ทัน และเราต้องการรักษาความปลอดภัยให้กำลังพลก่อน มีลวดหนามอันเดียวเท่านั้นเองที่เราขอไป สำหรับเสื้อเกราะเรียนอีกครั้งว่าเราไม่ได้ขอแน่ๆ และยังไม่เห็นมีหน่วยไหนได้รับไปจริง เพราะอาจจะได้ยินจากข่าวที่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วว่ากองทัพอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้หรอก”