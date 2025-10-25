นายกฯ ยกเลิกบินมาเลเซียวันนี้ เรียกประชุมครม.ด่วน 10.00 น.
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามคำเชิญของดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายอนุทิน ได้ยกเลิกการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ตุลาคม แล้ว ขณะที่ การประชุมสุดยอดอาเซียน และ การประชุมร่วม 4 ฝ่ายระหว่างผู้นำไทย และกัมพูชา โดยมี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ร่วมด้วยนั้น ยังคงต้องรอความชัดเจน
อย่างไรก็ตาม นายกฯ ได้เรียกประชุม คณะรัฐมนตรีในเวลา 10.00 น. เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธีและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
