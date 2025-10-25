การเมือง

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

“นายกฯ” เชิญประชุมครม.นัดพิเศษ หารือวางกรอบพระราชพิธี “พระพันปีหลวง“ สวรรคต ขณะที่ทำเนียบฯ ลดธงครึ่งเสา ส่วนประชุมสุดยอดอาเซียน เตรียมประสานสหรัฐฯร่วมสังเกตการณ์ ขยับเวลาลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา เป็นเช้าพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยเมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา​ ก่อนลดธงลงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายความอาลัย

ขณะที่ ในเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธี และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จากเดิมที่ในวันนี้ (25 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่ประเทศมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยคาดการณ์ว่าจะตรงกับการลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่จะมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมสังเกตการณ์​ แต่จะมีการประสานขอเลื่อนการลงนามจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า หากไม่สามารถเลื่อนได้​ นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามแทน

ส่วนการเดินทางเยือนเมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค สมัยที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมประชุมแทน

