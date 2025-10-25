ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

“นายกฯ” เชิญประชุมครม.นัดพิเศษ หารือวางกรอบพระราชพิธี “พระพันปีหลวง“ สวรรคต ขณะที่ทำเนียบฯ ลดธงครึ่งเสา ส่วนประชุมสุดยอดอาเซียน เตรียมประสานสหรัฐฯร่วมสังเกตการณ์ ขยับเวลาลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา เป็นเช้าพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยเมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ก่อนลดธงลงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายความอาลัย
ขณะที่ ในเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธี และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จากเดิมที่ในวันนี้ (25 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่ประเทศมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยคาดการณ์ว่าจะตรงกับการลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่จะมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมสังเกตการณ์ แต่จะมีการประสานขอเลื่อนการลงนามจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า หากไม่สามารถเลื่อนได้ นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามแทน
ส่วนการเดินทางเยือนเมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค สมัยที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมประชุมแทน