นายกฯ น้ำตาคลอ เผย สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

“นายกฯ” รับ สิ้น “พระพันปีหลวง” เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 25 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีจะประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจะเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกหลังสำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต นายอนุทิน ถึงกับเงียบไประยะหนึ่ง ก่อนกล่าวว่า “เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะให้สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี มีสีหน้าโศกเศร้า และดวงตาแดงก่ำ
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกฯได้นำครม. ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ในวันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม 5 คน ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรม และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ มีรัฐมนตรีที่จะประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 11 คน ประกอบด้วย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี , นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี , พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม , นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ นายอนุทินกล่าวกับคณะรัฐมนตรี ว่าพระราชกรณียกิจนานัปการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นแบบอย่างในการเสียสละ ความเมตตา ความห่วงใย ต่อพสกนิกรชาวไทย ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญทุกท่านแสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พร้อมทั้งขอให้พวกเราตั้งใจทำงานถวายด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า เพื่อความสถาพร และให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข และเกิดความเจริญมั่นคงต่อประเทศชาติ
จากนั้น คณะรัฐมนตรีได้ยืนขึ้นสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัย