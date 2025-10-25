การเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ถอนสัญชาติไทย ลียงพัด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ถอนสัญชาติไทย ลียงพัด

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย

ด้วยปรากฏว่า นายพัด สุภาภา หรือ ลียงพัด บุคคลสัญชาติไทย ได้รับสัญชาติไทย โดยมีการแปลงสัญชาติ มีพฤติการณ์ยังคงใช้สัญชาติกัมพูชา ประกอบกับได้รับรายงานข้อมูลจาก ปปง. และ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่แสดงว่ามีพฤตการณ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลฉ้อโกงประชาชน จนถูกสหรัฐคว่ำบาตร เนื่องจากมีลักษณะพิเศษในการถูกอายัดทรัพย์สินเพราะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ หลอกลวงไซเบอร์

พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้น กระทบต่อความมั่นคง หรือ ขัดต่อประโยชน์ต่อรัฐ และ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากปล่อยไว้เนิ่นช้าออกไป จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนและสาธารณะได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้ถอนสัญชาติไทยของนาย พัด สุภาภา หรือ ลียง พัด

Advertisement