มติครม. ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ขอปชช.แต่งดำ 90 วัน

ครม. ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ขอปชช.แต่งดำ 90 วัน
เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 25 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ได้แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ว่า วันนี้ได้นัดประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินงานสำหรับพระราชพิธี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบข้อสั่งการต่างๆ เพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปด้วยการสมพระเกียรติยศสูงสุด
นายอนุทิน กล่าวถึงการไว้ทุกข์ว่า สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ไว้ทุกข์ด้วยการแต่งกาย 1 ปี นับแต่วันนี้ ขณะที่ประชาชนทั่วไป พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ขอความกรุณา ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน ขอให้ร่วมมือ แต่งสีดำไม่ได้ก็ขอให้โทนสีไม่ฉูดฉาด ถวายพระองค์ 90 วัน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ดำรงพระอิสริยยศ ต้องตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน
สำหรับงานรื่นเริง คอนเสิร์ต นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องคอนเสิร์ตต้องขอความร่วมมือ จะพยายามหาช่องทางที่ทำแล้วไม่มีผลกระทบ ก็ต้องดูเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีเราด้วย ให้เหมาะสม
นายอนุทิน กล่าวถึงกำหนดการเยือนมาเลเซียว่า จริงๆ วันนี้เยือนมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ ขอยกเลิกไป แต่พรุ่งนี้ จะมีเรื่องลงนามถ้อยแถลง การกำหนดแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ไทยและกัมพูชา การลงนามนี้มีสักขีพยาน คือ นายกฯ มาเลเซีย และ ปธน.สหรัฐ ก็ขอให้ร่นเวลา มาเป็นลงนามเช้า และ จะเดินทางไปและรีบกลับมาให้ทันพระราชพิธี
“ตอนนี้ได้ขอมติครม. ว่าถ้าไม่มีประเด็นที่สำคัญที่จะต้องให้ผู้นำประเทศไปหารือ ก็ขอมติให้ รมว.ต่างประเทศ ทำหน้าที่แทน ด้วยตัวผมเอง ก็ตั้งใจอยู่แล้ว ว่าจะต้องอยู่ในประเทศ จะมีเรื่องพรุ่งนี้ที่เซ็นแนวทางสร้างสันติภาพ ขอยืนยันให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า กว่าจะถึงจุดนี้ ทุกหน่วยงาน กลาโหม กองทัพ กระทรวงต่างประเทศ ฝ่ายปกครอง ก็ได้เจรจาหารือตั้งแต่ เจบีซี จีบีซี นำมาซึ่งบทสรุป ที่ขอให้กัมพูชาได้ปฏิบัติ จึงยังไม่มีข้อกังวลว่า เซ็นแล้วจะสูญเสียดินแดน แต่เป็นการลดความสูญเสีย รักษาซึ่งอธิปไตยราชอาณาจักรไทย”
ทั้งนี้ นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ภาคบันเทิง และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมสาธารณะ ให้พิจารณาการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รัฐบาลขอให้ ภาคธุรกิจบันเทิง เช่น การจัดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง งานบันเทิงในพื้นที่สาธารณะ รวมถึง ธุรกิจร้านเหล้า–สถานบริการกลางคืน พิจารณาการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสำรวม ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย โดยสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบของความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณ
รองโฆษกรัฐบาลระบุว่า ข้าราชการและหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามมาตรการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการแล้ว ส่วนประชาชนและภาคเอกชนสามารถร่วมแสดงความอาลัยได้ตามความสมัครใจและความเหมาะสม ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง