เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เสด็จพระราชดำเนินไปประทับตั้งแต่วันที่7 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 21 นาฬิกา 21 นาที วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป
⦁…ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต และแนวทางการไว้ทุกข์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม ครม.นัดพิเศษ ในวันที่ 25 ตุลาคม เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกับกล่าวว่า เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
⦁…การเสด็จสู่สวรรคาลัยครั้งนี้ เป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายหลังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระราชกรณียกิจตลอดพระราชสมัย ที่ทั้งสองพระองค์ ทรงริเริ่มดำเนินการ และสืบเนื่องมาจวบปัจจุบัน จะเป็นที่รำลึก จดจำของพสกนิกรชาวไทยไปตลอดกาล
⦁…ข่าวการเมืองร้อนแรง ยุบสภาเร็วก่อนแตะเส้นตายเป็นไปได้อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ย้ำยันหมุดแต่แรกไม่เกิน 31 มกราฯ 2569 แน่นอน แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา คำให้สัมภาษณ์ที่ว่า อยากหนีก็หนี และเป็นอำนาจเฉพาะของนายกฯที่จะตัดสินใจ ทำให้มีการทำนายอาจชิงยุบสภาก่อน ซึ่งไม่ผิดเงื่อนไขที่ลงนามกับพรรคประชาชนไว้แต่ประการใด เนื่องจากอยู่ในเพดาน อายุขัยรัฐบาล 4 เดือนนับจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่การตีความคำว่า ยุบเร็ว ของฝ่ายต่างๆ ไม่เหมือนกัน ฝ่ายการเมืองอ่านเกมว่า สัญญาณที่ส่งออกมาคงไม่ได้หมายถึงเร็วกว่ากำหนด ไม่กี่วัน-ไม่กี่สัปดาห์ แต่เป็นการขู่ฮึ่มอาจเร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
⦁…คำพูดที่ว่า “ถ้าผมอยากจะหนี ผมก็หนี ถ้าผมอยากจะอยู่ ผมก็อยู่ เพราะผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผม ถึงวันไหน แต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ไหว มันก็มีอำนาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่” ของอนุทินที่ให้สัมภาษณ์นั้น มันชวนตั้งคำถามเป็นที่ยิ่ง แล้วมีอะไรให้ต้องหนี ไม่อยากเผชิญบ้าง และ 1 ในคำตอบนั้น อาจเป็นการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่พรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างชั่งใจก็เป็นได้ว่า จะงัด อาวุธร้าย ขึ้นมา เช็กบิลนายกฯหรือไม่ รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดา หากฝ่ายค้านยืนยัน ใช้มาตรการสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายบริหาร
⦁…ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเรื่องที่อยากจะหนี คือ ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วละก็ อนุทิน ชาญวีรกูล ต้องชิงยุบสภาก่อน 12 ธันวาคม อันเป็นวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งใหม่ เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว นายกฯอนุทิน จะยุบสภาหนีตรวจสอบไม่ได้เป็นอันขาด บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ว่ายกเว้นฝ่ายค้านขอถอนญัตติออกไปเท่านั้น
⦁…ยุบสภาเร็ว (อย่างมีนัยสำคัญ) หรือช้า (ในกรอบ) เป็นไปได้ทุกทาง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันนั้น ไทม์ไลน์ชัดทุกประการ แม้กระทั่งวันเลือกตั้ง ที่รัฐบาลระบุวันเหมาะสม อาทิตย์ 29 มีนาฯ 69 ฉะนั้น รัฐบาลจะอยู่กี่เดือน เชื่อว่าไม่มีใคร-พรรคใดติดใจมากนัก แต่สำหรับรัฐบาล ยังมีภารกิจใหญ่ต้องรับผิดชอบ นั่นคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เปิดทางยกร่างทั้งฉบับใหม่ ที่อยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการฯขณะนี้ ซึ่งเป็น เดิมพัน-ผลงานชิ้นสำคัญ เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับยุบสภา หากยุบก่อน ร่างเข้าวาระ 2-3 ก็จบข่าว ภูมิใจไทยบอบช้ำ ทำให้กูรูการเมืองฟันธง การปูดหนี-ขู่ชิงยุบเร็ว อาจเป็นเกมบีบพรรคประชาชนที่มีเดิมพันร่วมให้อุ้มรัฐบาล ไปต่อ หากฝ่ายค้านยื่นซักฟอกไม่ว่าจะงดออกเสียงหรือวิธีการใดก็ตาม เพื่อมิให้แก้รัฐธรรมนูญสูญเปล่า