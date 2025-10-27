เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

การเมือง

…สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เสด็จพระราชดำเนินไปประทับตั้งแต่วันที่7 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 21 นาฬิกา 21 นาที วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป

…ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต และแนวทางการไว้ทุกข์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม ครม.นัดพิเศษ ในวันที่ 25 ตุลาคม เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกับกล่าวว่า เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ

…การเสด็จสู่สวรรคาลัยครั้งนี้ เป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายหลังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระราชกรณียกิจตลอดพระราชสมัย ที่ทั้งสองพระองค์ ทรงริเริ่มดำเนินการ และสืบเนื่องมาจวบปัจจุบัน จะเป็นที่รำลึก จดจำของพสกนิกรชาวไทยไปตลอดกาล

…ข่าวการเมืองร้อนแรง ยุบสภาเร็วก่อนแตะเส้นตายเป็นไปได้อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ย้ำยันหมุดแต่แรกไม่เกิน 31 มกราฯ 2569 แน่นอน แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา คำให้สัมภาษณ์ที่ว่า อยากหนีก็หนี และเป็นอำนาจเฉพาะของนายกฯที่จะตัดสินใจ ทำให้มีการทำนายอาจชิงยุบสภาก่อน ซึ่งไม่ผิดเงื่อนไขที่ลงนามกับพรรคประชาชนไว้แต่ประการใด เนื่องจากอยู่ในเพดาน อายุขัยรัฐบาล 4 เดือนนับจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่การตีความคำว่า ยุบเร็ว ของฝ่ายต่างๆ ไม่เหมือนกัน ฝ่ายการเมืองอ่านเกมว่า สัญญาณที่ส่งออกมาคงไม่ได้หมายถึงเร็วกว่ากำหนด ไม่กี่วัน-ไม่กี่สัปดาห์ แต่เป็นการขู่ฮึ่มอาจเร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

…คำพูดที่ว่า “ถ้าผมอยากจะหนี ผมก็หนี ถ้าผมอยากจะอยู่ ผมก็อยู่ เพราะผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผม ถึงวันไหน แต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ไหว มันก็มีอำนาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่” ของอนุทินที่ให้สัมภาษณ์นั้น มันชวนตั้งคำถามเป็นที่ยิ่ง แล้วมีอะไรให้ต้องหนี ไม่อยากเผชิญบ้าง และ 1 ในคำตอบนั้น อาจเป็นการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่พรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างชั่งใจก็เป็นได้ว่า จะงัด อาวุธร้าย ขึ้นมา เช็กบิลนายกฯหรือไม่ รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดา หากฝ่ายค้านยืนยัน ใช้มาตรการสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายบริหาร

…ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเรื่องที่อยากจะหนี คือ ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วละก็ อนุทิน ชาญวีรกูล ต้องชิงยุบสภาก่อน 12 ธันวาคม อันเป็นวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งใหม่ เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว นายกฯอนุทิน จะยุบสภาหนีตรวจสอบไม่ได้เป็นอันขาด บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ว่ายกเว้นฝ่ายค้านขอถอนญัตติออกไปเท่านั้น

…ยุบสภาเร็ว (อย่างมีนัยสำคัญ) หรือช้า (ในกรอบ) เป็นไปได้ทุกทาง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันนั้น ไทม์ไลน์ชัดทุกประการ แม้กระทั่งวันเลือกตั้ง ที่รัฐบาลระบุวันเหมาะสม อาทิตย์ 29 มีนาฯ 69 ฉะนั้น รัฐบาลจะอยู่กี่เดือน เชื่อว่าไม่มีใคร-พรรคใดติดใจมากนัก แต่สำหรับรัฐบาล ยังมีภารกิจใหญ่ต้องรับผิดชอบ นั่นคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เปิดทางยกร่างทั้งฉบับใหม่ ที่อยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการฯขณะนี้ ซึ่งเป็น เดิมพัน-ผลงานชิ้นสำคัญ เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับยุบสภา หากยุบก่อน ร่างเข้าวาระ 2-3 ก็จบข่าว ภูมิใจไทยบอบช้ำ ทำให้กูรูการเมืองฟันธง การปูดหนี-ขู่ชิงยุบเร็ว อาจเป็นเกมบีบพรรคประชาชนที่มีเดิมพันร่วมให้อุ้มรัฐบาล ไปต่อ หากฝ่ายค้านยื่นซักฟอกไม่ว่าจะงดออกเสียงหรือวิธีการใดก็ตาม เพื่อมิให้แก้รัฐธรรมนูญสูญเปล่า

แฮปปี้เบิร์ธเดย์ – สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล จัดเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล, ธนนนท์ นิรามิษ, เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ, ศุภจี สุธรรมพันธุ์ และประสาร ไตรรัตน์วรกุล ฉลองด้วยความอบอุ่น ณ ห้องอาหารแอน-โซฟี พิค แอท เลอ นอร์มังดี โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
สมทบทุน – เภสัชกรแสงสุข พิทยานุกุล กก.ผจก. บจก.สยามเฮลท์ กรุ๊ป นำทีมผู้บริหารและพรีเซ็นเตอร์สมูทอี มอบเงิน 1,187,769 บาท จากการจัดงาน “Heart Together Exclusive Gala Dinner with LingOrm” และการประมูลของรักของหวงของหลิง-ออม สมทบทุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง โดยมี เมทินี พงษ์เวช กก.และเลขาธิการ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
สัมผัสศิลปะ – ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมด้วย รวิศรา จิราธิวัฒน์ ปธ.บห.ฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดงาน “Central & Robinson Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025” เฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีของชาวอินเดีย ชวนสัมผัสศิลปะรังโกลี (Rangoli) พร้อมกิจกรรมมากมาย โดยมีพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ วินนี่ วอง, นิกร ซัจเดว, เบญจพร กำเพ็ชร, ณัฏฐ์ปวีณ์ รัตนกรรดิ และอรฉัตร วุฒิชัยพรกุล ร่วมงาน ณ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โรดโชว์ – กิตติพงษ์ พวงมาลา ปธ.จนท.บห., กุศล ศรีเปารยะ ปธ.จนท.บห.การเงิน, โจซ์สัน ลิม กก.ผจก.สายงานนวัตกรรมและการค้าระหว่างประเทศ, ศักดา ทองรอง รอง กก.ผจก.อาวุโส สายงานสำนักงาน, ภักดิ์ศินันท์ บุญส่ง รอง กก.ผจก.อาวุโส สายงานขายภายในประเทศ บมจ.กลุ่มสมอทอง พร้อมด้วย สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม, สุริยา ธรรมธีระ และภควัฒน์ ตุลยนิติกุล ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจ วิสัยทัศน์ ข้อมูลทางการเงิน และศักยภาพการเติบโตของบริษัทให้แก่นักลงทุน ณ รร.ลีการ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา
ร่วมมือ – โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน นำโดย วีระยุทธ จันทร์ศรี หัวหน้าเชฟฝ่ายบริหารโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, อรวรรณ จงจิตร หัวหน้าแผนกครัว และนุชนารถ เหล่ากอแก้ว เชฟเบเกอรี่ พร้อมด้วยพนักงานโรงแรม ร่วมแสดงความยินดีรับมอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ “Fry to Fly” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มบางจาก BSGF และ BFPL เพื่อนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดตัว – SYSTEMA ผู้นำนวัตกรรมแปรงสีฟันจากญี่ปุ่น โดย ประเสริฐ สุรัตนเมธากุล กก.บห.ธุรกิจใหม่ และอลงกรณ์ จารุจารีต ผจก.ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จัดงาน “SYSTEMA BrushVolution Day” ชี้เทรนด์ Oral Beauty และไลฟ์สไตล์ Gen Z พร้อมปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้แนวคิด คน Gen ใหม่ ต้องแปรง Gen S (Systema) โดยมีพรีเซ็นเตอร์ “ต่อ-ธนภพ” ร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้