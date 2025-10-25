ครม.มอบ สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกก.จัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ครม.มีมติมอบหมาย “สปน.” จัดตั้งคณะ กก.จัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รับไปดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ และเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะมีการกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธี คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธี คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ และพระยานมาศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ ได้มีมติให้ส่วนราชการจัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา 100 วัน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ดูแลรับผิดชอบด้านรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุมาศ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามขั้นตอน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีในการร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี
กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและถวายสักการะแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษเผยแพร่ในต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร มูลนิธิ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
รองโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความอาลัย และร่วมมือในการดำเนินงานพระราชพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้