เส้นทางเคลื่อนย้ายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง จากรพ.จุฬาฯ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงให้มีการดำเนินการ ดังนี้
เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
รายงานข่าวจากตำรวจนครบาล สำหรับเส้นทางการเคลื่อนย้ายพระบรมศพนั้น ขบวนจะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปตามถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 4 ต่อเนื่องถนนพญาไท ต่อจากนั้นเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา หลังจากผ่านวัดเบญจมบพิตรแล้วเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ถนนหน้าพระลาน และเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที