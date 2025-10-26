เปิดชื่อ 4 แคนดิเดต หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไร้ชื่อหลานสุริยะ ร่วมชิง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ในวันที่ 31 ต.ค. ภายหลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทำให้ขณะนี้บรรดา ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ต่างพูดคุยถึงแคนดิเดตของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่
จากเดิมที่มี 2 รายชื่อคือนายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีความโดดเด่น จุดแข็งในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถือเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยในเวทีการเมืองมาอย่างยาวนาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ที่มีเสียงสนับสนุนในความเป็นคนรุ่นใหม่ ทำงานช่วย น.ส.แพทองธาร ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง ล่าสุดมีการหยิบยกรายชื่อขึ้นมาอีก 2 รายชื่อคือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ที่มีความโดดเด่นในสภา และเคยเป็นหัวหน้าพรรคในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทบาทนำอย่างชัดเจน อีกรายชื่อคือนายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากมีความโดดเด่นงานสภา เช่นเดียวกันเพราะเคยทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายสรุปจบในหลายๆ ครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดคือนายจาตุรนต์ เพราะต่างมองที่จุดเด่นในความเป็นนักประชาธิปไตย ที่เหมาะจะมานำพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรค ในส่วนของ นพ.ชลน่านที่มีความโดดเด่นเรื่องความเป็นผู้นำ ส.ส.บางส่วนเห็นว่าควรให้ไปลุ้นเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกฯของพรรคที่ต้องเสนอจำนวน 3 รายชื่อ โดยการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ทางผู้บริหารพรรคค่อนข้างเปิดกว้างกว่าครั้งก่อนๆ ทำให้วันที่ 28 ต.ค.ที่จะมีการประชุม ส.ส.พรรค จะเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพื่อสะท้อนมุมมองให้สมาชิกนำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในวันเลือกหัวหน้าพรรควันที่ 31 ต.ค.นี้
ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าในส่วนของว่าที่หัวหน้าพรรค ไม่มีชื่อของพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.แรงงาน หลานนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีบทบาทสูงในพรรคเวลานี้