จับตา กมธ.แก้รธน. ถกสูตร ส.ส.ร. 30 ต.ค.นี้ จ่อผสมสูตร ปชน.-ภท. คนละครึ่ง เพื่อไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาล ปชช.สมัครก่อน รัฐสภาแบ่งกลุ่มละ 20 คน คัดเลือก 1 รายชื่อ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมของ กมธ.ในครั้งต่อไปว่า กมธ.จะมีการประชุมนัดถัดไปในวันที่ 30 ตุลาคม โดยจะเป็นการพิจารณารายมาตรา อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้ตกลงกันในการประชุมครั้งแรกว่าจะนำประเด็นที่มีข้อขัดแย้งมาคุยกันในเชิงหลักการก่อน โดยเฉพาะรูปแบบที่มาของ ส.ส.ร.แบบใดที่ กมธ.เห็นชอบที่สุด ก่อนจะลงรายละเอียดในแต่ละมาตรา
น.ส.พนิดากล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังมีการตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ กมธ.ยังเห็นไม่ตรงกันว่า รูปแบบที่พรรคประชาชนเสนอ เป็นการเลือกทางตรงหรือทางอ้อม จึงต้องมีการพูดคุยกัน แต่หาก กมธ.เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าสุ่มเสี่ยง ก็อาจจะต้องมีการปรับในรายละเอียด
ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้สูตรของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยผสมกันคนละครึ่ง ตามที่นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ กมธ. เป็นผู้เสนอ คือให้ผู้ที่ต้องการจะเป็น ส.ส.ร. สมัครเข้ามา และให้สมาชิกรัฐสภาแบ่งกลุ่มละ 20 คน เพื่อเลือกมา 1 คน ซึ่งดูแล้วยังไม่มีใครขัดข้อง แต่ยืนยันว่ายังไม่ใช่มติของ กมธ.
น.ส.พนิดากล่าวอีกว่า ใน กมธ. ยังมีความกังวลเรื่องไทม์ไลน์ เพราะหากใช้เกณฑ์วันยุบสภา 31 ม.ค.69 เป็นตัวตั้ง ก็จะต้องทำให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน และจะต้องผ่านวาระสามภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันการประกาศยุบสภา และสามารถทำประชามติได้ทันเวลา
