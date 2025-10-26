เด็กบิ๊กแจ๊ส ชนะขาดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปักธงภูมิสำคัญการเมือง สะเทือนการเมืองใหญ่

เด็กบิ๊กแจ๊ส ชนะขาดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปักธงภูมิสำคัญการเมือง ส่งผลกระทบการเมืองใหญ่
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม บริเวณทางเข้าหมู่บ้านทรัพย์เทพา-พิศภิมุข ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดพินิจ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต หมายเลข 2 ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน ม.1 ต.รังสิต ท่วมท้น ชนะ นายมนตรี สีระสา ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต หมายเลข 1 คนของ อดีตนายกเบี้ยว นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกหญ้าหวาน ไปกว่า 500 คะแนน
สำหรับการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต ในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,520 คน ออกมาใช้สิทธิ 2195 คน โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดพินิจ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต หมายเลข 2 ได้รับเสียงจากประชาชน 1,322 คะแนน ส่วน นายมนตรี สีระสา ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต หมายเลข 1 ได้รับเสียงจากประชาชน 758 คะแนน จากผลการเลือกตั้งดังกล่าว มีชาวบ้านที่สนับสนุน นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดพินิจ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.รังสิต หมายเลข 2 เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
โดย พื้นที่ ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นฐานเสียงใหญ่ของการเลือกตั้งในทุกระดับตั้งแต่เทศบาลจนถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) ซึ่งฐานเสียงที่ผ่านมาเป็นฐานของทางการเมืองเก่ามาตลอด วันนี้ผลการเลือกตั้งกลับพ่ายผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่เบอร์ 2 ที่เป็นกลุ่มคนที่เคารพนับถือพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นการแพ้เลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเองของฐานการเมืองเก่า