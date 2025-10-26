อนันต์ สุวรรณรัตน์ ประกาศลาออกทุกตำแหน่ง เตรียมนั่ง กกต.
จากกรณีที่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับรองกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 ราย หนึ่งในนั้นคือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 137 เสียง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ได้ประกาศการลาออกจากตำแหน่งวิชาชีพต่างๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีใจความว่า
ตามที่วุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบให้ข้าพเจ้า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 13 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาที่ยังมิได้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 10 (20) (21) หรือ (22) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา 10 (23) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภา ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้
1. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
2. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
3. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหา
ผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
4. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันเป็นการทั่วไปว่า ข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งและเลิกประกอบวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (20) (21) (22) และ (23) ได้กำหนดไว้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป