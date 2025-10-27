จับตา กมธ.แก้ รธน.ถกสูตร ‘ส.ส.ร.’ 30 ต.ค.นี้ เล็งสูตรไฮบริด ‘ปชน.-ภท.’
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมของ กมธ.ในครั้งต่อไปว่า กมธ.จะมีการประชุมนัดถัดไปในวันที่ 30 ตุลาคม โดยจะเป็นการพิจารณารายมาตรา อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้ตกลงกันในการประชุมครั้งแรก ว่าจะนำประเด็นที่มีข้อขัดแย้งมาคุยกันในเชิงหลักการก่อน โดยเฉพาะรูปแบบที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แบบใดที่ กมธ.เห็นชอบที่สุด ก่อนจะลงรายละเอียดในแต่ละมาตรา
น.ส.พนิดากล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังมีการตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ กมธ.ยังเห็นไม่ตรงกันว่า รูปแบบที่พรรคประชาชนเสนอ เป็นการเลือกทางตรง หรือทางอ้อม จึงต้องมีการพูดคุยกัน แต่หาก กมธ.เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าสุ่มเสี่ยง ก็อาจจะต้องมีการปรับในรายละเอียด
“ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้สูตรของพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยผสมกันคนละครึ่ง ตามที่นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ กมธ.เป็นผู้เสนอ คือให้ผู้ที่ต้องการจะเป็น ส.ส.ร.สมัครเข้ามา และให้สมาชิกรัฐสภาแบ่งกลุ่มละ 20 คน เพื่อเลือกมา 1 คน ซึ่งดูแล้วยังไม่มีใครขัดข้อง แต่ยืนยันว่ายังไม่ใช่มติของ กมธ.” น.ส.พนิดากล่าว
น.ส.พนิดากล่าวต่อว่า ใน กมธ.ยังมีความกังวลเรื่องไทม์ไลน์ เพราะหากใช้เกณฑ์วันยุบสภาวันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นตัวตั้ง ก็จะต้องทำให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน และจะต้องผ่านวาระสามภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันการประกาศยุบสภา และสามารถทำประชามติได้ทันเวลา