เสรีพิศุทธ์ โพสต์แจงประชาชน หลังลือสะพัดเสียชีวิตแล้ว ยันไม่เป็นความจริง
กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นสีขาว-ดำ ทำให้มีกระแสข่าวลือว่า “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” เสียชีวิตแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเพจ “พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” โดยระบุว่า
เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ตามที่มี ข่าวว่า พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสียชีวิตแล้วนั้น ขอเรียนแจ้งว่า ข่าวดังกล่าวนั้น “ไม่เป็นความจริง”
คงเนื่องจากได้เปลี่ยนภาพเป็นข่าวดำเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง