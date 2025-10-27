สำนักปลัด ถกเตรียมความพร้อม จัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติ

สปน. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง, สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เข้าร่วม
ทั้งนี้ นางยุพา เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมภายในของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดงานอย่างสมพระเกียรติมากที่สุด จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการทั้ง 8 คณะ ขึ้นมาแล้ว ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งส่วนงานราชการและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะประชาชนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล
นางยุพา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเสมอว่าขอให้ดูแลการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุมในวันนี้จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดว่าแต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง และแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ขณะเดียวกันปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายโทรทัศน์ทุกช่อง เนื่องจากขณะนี้มีการโพสต์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จึงอยากให้ติดตามข้อมูลจากรัฐทั้งแนวทางในการปฏิบัติการไว้ทุกข์ โดยมีนโยบายให้ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี และลดธงครึ่งเสา 30 วัน
นางยุพา กล่าวว่า ย้ำว่าการไว้ทุกข์ของประชาชนไม่ใช่ 30 วันอาจเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด แต่การไว้ทุกข์ของประชาชนจะเป็นไปตามความเหมาะสมที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พร้อมขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างสูงสุด ขณะเดียวกันจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
นางยุพา ยังกล่าวด้วยว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดพิธีทำบุญครบสัตตมวาร (7 วัน), ปัณรสมวาร (15 วัน), ปัญญสมวาร (50 วัน) และสตมวาร (100 วัน) ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่บริเวณสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะที่โดยรอบของทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการประดับผ้าริ้วขาว-ดำ เพื่อถวายความอาลัยด้วย