วรชัย หนุน จาตุรนต์ นั่งหน.พท. เชื่อมต่อคนประชาธิปไตยรุ่นเก่า-ใหม่ได้
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีพรรค พท.เตรียมสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่หลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรค พท. ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคว่า พรรคเพื่อไทยมาจากรากเหง้าของพรรคไทยรักไทย ซึ่งยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจเผด็จการและอำนานนิยมมาตลอด เป็นตัวแทนของประชาชนที่ต้องการระบบประชาธิปไตยอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน ถูกยุบถูกกระทำถูกยึดอำนาจปลดนายกฯถึง 6 คน มาวันนี้พรรคเพื่อไทยแม้บางครั้งอาจถูกมองว่าจุดยืนเปลี่ยนไปบ้าง แต่พรรคเพื่อไทยก็ยังคงยืนหยัดกับการสู่กับอำนาจนิยม
นายวรชัย กล่าวอีกว่า เมื่อพรรคถึงวาระต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่มีการพูดถึงกันหลายชื่อ แต่ส่วนตัวมองว่าคนที่เหมาะสมคือนายจาตุรนต์ ฉายแสง ส. ส.บัญชีรายชื่อ ที่ยืนอยู่กับพรรคไทยรักไทยจนถึงวันนี้ ผ่านเหตุการณ์ต่อสู้ร่วมกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด ที่สำคัญประวัติส่วนตัวก็ต่อสู่เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับคนเดือนตุลา ตนจึงมองว่าสถานการณ์ในวันนี้ นายจาตุรนต์ สามารถเชื่อมคนรักประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างแนบเนียน จึงเหมาะสมกับการนำพรรคเพื่อไทยในสถานการณ์นี้ ไม่มีใครเหมาะสมเท่านายจาตุรนต์ หวังว่าคนในพรรคทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จะประสานกันเลือกนายจาตุรนต์มานำพรรค เพื่อให้ภาพของพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับประชาชนต่อไป