เจะอามิง นำอดีตส.ส.-แกนนำมุสลิม เข้าที่ทำการปชป. ประกาศยืนหยัดร่วมอุดมการณ์

คึกคัก ‘เจะอามิง’ นำ ‘อดีต ส.ส.-ผู้สมัคร-แกนนำมุสลิม’ พบ.กก.บห.ชุดใหม่ พร้อมประกาศยืนหยัดอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ ขณะที่ ‘ชัยชนะ’ เผย พรรคเร่งร่างนโยบาย ปชช.จับต้องได้ โดยเฉพาะแก้ปัญหาชายแดนใต้ สู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีต ส.ส.นราธิวาส และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะอดีต ส.ส., อดีตผู้สมัคร และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ เดินทางเข้าพบคณะกรรมการบริหารพรรคฯชุดใหม่ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ยืนยันร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง โดยระบุว่าเป็นการรอคอยวันที่พรรคฯจะกลับมาแข็งแกร่งภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯโดยมีนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายชัยชนะ กล่าวขอบคุณแกนนำจากชายแดนใต้ ว่าเป็นมิติใหม่ ที่พรรคฯกำลังเดินหน้าเปิดรับผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งบทบาทของ นายเจะอามิง ที่ได้รับเลือกเป็นรองเลขาธิการพรรคฯ ใน กก.บห.ชุดใหม่ ถือเป็น “ตัวแทนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศและในพื้นที่ภาคใต้” ซึ่งจะเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาระดับชาติและระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง
นายชัยชนะกล่าวต่อว่า กก.บห.ชุดใหม่กำลังเร่งยกร่างนโยบายสำคัญที่เป็นปัญหาของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ยาเสพติด การศึกษา สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงชายแดนใต้ โดยยืนยันหลักการของนายอภิสิทธิ์ว่า การแก้ปัญหาจะไม่ทำแบบชั่วคราว แต่ต้องทำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการทำลายวงจรยาเสพติด และการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังระบาดหนัก เช่น สแกมเมอร์ออนไลน์
นายชัยชนะ กล่าวถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่เคยยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กระจายอำนาจ และในการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคฯจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่ยกร่าง พ.ร.บ.กระจายอำนาจองค์กรปกครองสู่ท้องถิ่น ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การตำบล ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นสภาตำบล ยกฐานะสภาจังหวัดเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะยังให้ความสำคัญกับเรื่องอำนาจ ในส่วนกระจายอำนาจ ซึ่งวันนี้ปัญหางบประมาณท้องถิ่นก็คือ พ.ร.บ.ปี 2542 เดิมทีเขียนว่าต้องถ่ายโอนงบประมาณให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 35% จากวันนั้นมาถึงวันนี้20กว่าปี ได้รับแค่ 29.5% วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องกล้าพูดว่าในอนาคต ส่วนกลาง 60% ส่วนท้องถิ่น 40% และต้องไม่เป็นวาทะกรรม ต้องพูดและทำจริงๆ
“ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งวันข้างหน้าเป็นการแข่งขันทางด้านความคิด ถ้าเราสามารถนำเสนอนโยบายที่ประชาชนชาวไทยจับต้องได้ และเชื่อมั่นว่าเราและมีความหวังกับเขาได้ เราก็จะกลับมาเป็นพรรคขนาดใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่ง” นายชัยชนะกล่าว
ด้าน นายเจะอามิงกล่าวว่า ยินดีและภูมิใจที่พรรคฯได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะการนำคนรุ่นใหม่กลับมาเพื่อฟื้นฟูพรรค ซึ่งตนและคณะพร้อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามที่พรรคต้องการ และพวกเราได้ติดตามพรรคการเมืองต่างๆ พูดถึงปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์ที่มีจุดยืนที่พูดเรื่องความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ซึ่งสะท้อนเสียงของคนในพื้นที่ว่ามีความยินดีและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคฯที่เข้าใจและให้ความสำคัญกับความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดและพี่น้องมุสลิมเสมอมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวัน บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ ยังคงคึกคักไปด้วยสมาชิกพรรคฯทั้งเก่าและใหม่จากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาสมัครสมาชิกพรรคฯอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก