การเมือง

ชาดา ย้อน เพื่อไทย เพิ่งลุกจากโคลน จะยื่นซักฟอกรัฐบาลแล้ว ถามกลับ อาฆาตไปหรือไม่?

‘ชาดา’ ลั่น ยื่นซักฟอกรัฐบาล เป็นเกมการเมือง ถามกลับ อาฆาตไปหรือไม่ พึ่งทำงานได้ไม่กี่วัน เหน็บคนจะยื่นเพิ่งลุกจากโคลน ถ้าคิดว่าเกลี้ยงก็ว่าไป ยันทำงานร่วมฝ่ายค้าน ยึดตาม ผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 13.30 น.ที่รัฐสภา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำให้อาจมีการยุบสภาภายในปลายปีนี้ ว่า เป็นเกมการเมือง การจะยื่นซักฟอกอยู่ที่ความเหมาะสมประชาชนดูอยู่ จะอาฆาตไปหรือไม่ เพราะรัฐบาลเพิ่งทำงาน คนอื่นเขาทำมาเป็นปีเราทำเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็มีผลงานมากมาย ยังไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ก็เป็นสิทธิของพรรคฝ่ายค้านที่จะยื่น และอยู่ที่ประชาชนว่าจะยอมรับหรือไม่ ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะทำอย่างไรก็ต้องปรึกษานายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นซักฟอกเป็นแรงกดดันทางการเมือง จะทำให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภาก่อนหรือไม่ นายชาดากล่าวว่า การยุบสภาเป็นอำนาจของนายกฯคนเดียว ตนคงไปพูดแทนไม่ได้ ต้องถามนายกฯ เป็นมารยาททางการเมือง ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

ต่อข้อถามว่าหากมีการยื่นซักฟอกขึ้นมาจริงวิปรัฐบาลจะทำอย่างไร นายชาดากล่าวว่า ก็เตรียมการไปตามสภาพ รัฐมนตรีก็เตรียมชี้แจงในสิ่งที่ทำไป แต่อย่าลืมว่าทำงานมา 2 ปี ต้องดูว่าใครทำงานมากกว่ากัน การเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่การเมืองที่สำคัญ คือ ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ส่วนผู้ที่จะยื่นซักฟอกนั้นเพิ่งลุกจากโคลนมาแป๊บๆ ถ้าคิดว่าตัวท่านเกลี้ยงก็ว่าไป

เมื่อถามว่าทำงานร่วมกับฝ่ายค้านเป็นอย่างไรบ้าง นายชาดากล่าวว่า ประสานงานกันธรรมดา ทางพรรคเพื่อไทยก็พูดคุยกันได้อยู่ ส่วนพรรคประชาชนก็ทำงานตามสไตล์ของเขา เขามีจุดยืนของเขา เราก็มีจุดยืนของเรา ก็มาดูว่าอันไหนที่ไปกันได้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งคงไม่มีใครที่จะกล้าไปทำลาย

