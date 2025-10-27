‘สมศักดิ์’ ติวเข้ม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เหนือล่าง 16 เขต พรรคเพื่อไทย มั่นใจ ชนะทั้งหมด แนะ วิธีทำแกน-สร้างคะแนนเสียง โชว์ ผลักดัน พ.ร.บ.อสม.-ลดโรค NCDs ตุนคะแนนต่อเนื่อง กำชับ สื่อสารวิกฤตสิ่งแวดล้อม-ความยากจน-สุขภาพ เตือน อย่าโกหกประชาชน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จำนวน 16 เขต ประกอบด้วย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย เขต 2 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ส.ส.สุโขทัย เขต 3 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ส.ส.สุโขทัย เขต 4 นายจเด็ศ จันทรา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 นานพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 นายเจนวิทย์ จันทรา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ส.ส.พิษณุโลก เขต 4 นายเอกพงษ์ กุลเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 นายภูดิท อินสุวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร นายชัยณรงค์ มะเดชะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตาก เขต 2 พ.ต.ท.พิษณุ พลบุตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตาก นายวราทิต ไชยนันทน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตาก น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 3 นพ.ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.สเพชรบูรณ์ เขต 2 และนายวิชัย ไชยมงคล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พะเยา เขต 1 เข้าร่วม ที่สำนักงานเทพสุทิน จังหวัดสุโขทัย
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอต้อนรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 16 เขต ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เขต จังหวัดตาก 3 เขต จังหวัดพิจิตร 1 เขต จังหวัดสุโขทัย 4 เขต จังหวัดพิษณุโลก 5 เขต และจังหวัดพะเยา 1 เขต โดยจากนี้ ว่าที่ผู้สมัครทุกคน ต้องทำการบ้านส่งพรรค เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และเรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงวิธีการทำแกน โดยเราควรเรียนรู้ว่าจุดไหนดูแล้วยังไม่แข็งแกร่ง ก็ต้องมีทีมเข้าไปเสริม นอกจากนี้ ตนอยากเน้นย้ำ เรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้ง โดยเรื่องนี้ ตนเป็นห่วงมาก เพราะถ้าบริหารไม่ดี และถ้าเกิดการเลือกตั้งไม่เร็ว ก็อาจจะมีปัญหาได้
“สิ่งที่เราจะได้แกนสำคัญ คือ 1.คนใกล้ตัว 2.เพื่อน 3.รวบรวมผลงาน หรือ ผู้สมัครใหม่ ก็รับฟังปัญหาที่คนในพื้นที่อยากทำมานำเสนอเป็นนโยบาย โดยที่ผ่านมา ทุกคนจะเห็นว่า ผมได้ผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง เช่น พ.ร.บ.อสม. หากผลักดันกฎหมายสำเร็จประชาชนก็จะเห็นถึงความตั้งใจของเรา รวมถึงการช่วยลดผู้ป่วย NCDs ที่ช่วยทั้งให้มีผู้ป่วยน้อยลง และประหยัดงบประมาณไปได้จำนวนมากเป็นการทำงาน โดยจะไม่ได้ฉูดฉาดออกไปว่าคนทางทีวีเลย” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ข้อแนะนำในการลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชน ส่วนใหญ่จะพูดถึงวิกฤติใน 3 เรื่อง คือ 1.วิกฤติสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ฝุ่น 2.วิกฤติความยากจน โดยจะทำอย่างไรกับความยากจน ซึ่งอาจจะหาอาชีพมาเสริม ถ้าพึ่งภาครัฐมากเกินไป ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ ดังนั้น ต้องคิดให้ใช้งบประมาณน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้เดินหน้าได้ และ 3.วิกฤติสุขภาพ โดยทั้งหมดเป็นหัวข้อที่เราต้องนำไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ซึ่งอย่าโกหกพี่น้องประชาชน โดยตนเป็นนักการเมือง ไม่เคยโกหกผู้คน เพราะถ้าโกหก จะทำให้อายุการเมืองสั้น ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 16 เขต จะได้เป็นผู้แทนทั้งหมด เพราะตนเป็นผู้คัดเลือกเอง ซึ่งจะเดินไปเส้นทางชัยชนะทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ ยังได้มีการบรรยายถึงยุทธศาสตร์ชนะการเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้ ภารกิจเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง งานพัฒนาฐานเสียง งานประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติการระยะ 3 เดือน อีกด้วย